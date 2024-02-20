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學測2425件違規！考生「自首沒帶證件」不扣分　大考中心決議曝光

▲大考中心考試委員會今（20）日審議113年學測違規狀況，2名考生「自首沒帶證件」不扣分。（圖／記者李琦瑋攝）
▲大考中心考試委員會今（20）日審議113年學測違規狀況，2名考生「自首沒帶證件」不扣分。（圖／記者李琦瑋攝）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度大學學測成績將在下週二公布，大考中心考試委員會今（20）日召開會議，審議今年學測違規狀況，共有2425件違規情形，其中有2名考生「自首」應試時未攜帶有效證件，原本要被扣減1級分，後來發現是監試人員疏失，便決議不扣分。

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大考中心表示，本屆共有2425件違規情形，經考區提報的試場違規考生共計606件、閱卷組提報441件考生違反答題卷作答規定（包括在作答區書寫與答案無關的文字或符號、在考卷上顯示自己身分）、考試服務處提報1378件考生違反試場規則（包括未在簽名欄上簽名、污損或破壞答題卷）。

在考試服務處提報的1378件違規鐘，有1373件考生未在簽名欄上簽名，以及5件污損、破壞答題卷，如用立可白塗銷答題卷黑點、或繪畫，被扣1級分。

針對606件考區提報的試場違規，有2件未攜帶應試有效證件的違規有疑義，監試人員在國綜節次查驗身分時，發現考生持學生證應試，但該考生自白考英文科時，就是持學生證應試，但該監試人員未告知違規，後續考生在國綜結束前，將有效證件送達試場；另一名花蓮考區的考生也是類似狀況，皆因為「自白」前一節考試持無效證件應試，而被扣減該節成績1級分。

監試人員在國綜節次查驗身分時，發現考生持學生證應試，但該考生自白考英文科時，就是持學生證應試，但該監試人員未告知違規，後續考生在國綜結束前，將有效證件送達試場，因此被扣「英文節次」成績1級分。

另一名花蓮考區的考生也是類似狀況，監試人員於國寫節次查驗身分時，發現考生持無照片之健保卡應試，考生也表明國綜節次就持健保卡應試，但該場監試人員未發現違規，後續考生在國寫考試結束前，將有效證件送達試務中心，因此被扣「國綜節次」成績1級分。

大考中心委員王文俊認為，2案都是因為前一節監試人員未告知違規，才出現的狀況，只要監試人員有提醒，2生都會立刻將有效證件送達試場，就不會被扣分，且若學生沒有自白提到前一節考試狀況，也不會被發現相關違規，認為該案情形是監試人員比較有責任。

大考中心主任委員張新仁說，經大考中心委員討論後，2案應為監試人員疏失，因此撤銷懲處，2生皆不扣分，同時也會把該案例列入監試人員培訓當中，提醒監試人員注意。

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