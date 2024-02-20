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1.18億採購M化車無證據力　黃國昌反問陳建仁：你可以接受嗎

▲民眾黨立委黃國昌重返立院質詢。（圖／記者陳明中攝，2024.02.20）
▲民眾黨立委黃國昌重返立院質詢。（圖／記者陳明中攝，2024.02.20）

記者呂炯昌／台北報導

詐騙犯罪猖獗，台灣高檢署花費1.18億元採購M化車定位嫌犯位置。不過，高等法院認為我國尚未制訂科技偵查法或相關法令依據，所以警方使用M化車，偵測目標手機位置所取得的直接證據，欠缺法律授權，並無證據能力，導致嫌犯無罪釋放。民眾黨立委黃國昌今(20)日質詢時關切科技偵查法何時立法，並反問行政院長陳建仁詐騙嫌犯因M化車偵辦無證據效力而無罪釋放，「你能接受嗎？」

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2015年警方運用M化車偵蒐，破獲詐騙機房案件。不過，全案進入司法審理後，法院則認定M化車取證欠缺法律授權，無證據能力，加上檢方舉證不足，最後涉案的4名被告全都獲判無罪定讞。台灣高等法院指出，「由於我國目前尚未制訂科技偵查法或相關法令依據，所以警方使用M化車，偵測目標手機位置所取得的直接證據，欠缺法律授權，並無證據能力。」

陳建仁今日赴立院施政報告並備詢，黃國昌詢問台灣高檢署去年花1.18億元買M化車，詢問採購目的是什麼？法務部長蔡清祥表示，辦案過程需要科技設備找（嫌犯）的位置所在。黃國昌問，「所以M化車是虛擬基地台，對偵辦詐騙、組織犯罪案件重不重要？」蔡清祥回應，「對，重要」。

黃國昌接著問M化車搜集有證據能力嗎？蔡清祥回應表示，「它只是顯示位置所在，對於辦案人員有很大幫助」，黃國昌追問有證據能力嗎？蔡清祥回應說，那就看後來採取的偵查作為、搜集到的證物是否在法庭上能否被運用？

黃國昌據出最高法院的法院見解質疑，Ｍ化車沒有法律授權的基礎，繼續買M化車所為何來？蔡清祥回應說，要看證據能力是否足夠。

黃國昌詢問警方辛苦破獲的詐騙集團嫌犯，因M化車無證據能力而無罪釋放，詢問陳建仁「院長，你可以接受這結果嗎？」陳建仁回應說，過程他不清楚，但是用M化車科技，加強剛才說的證據搜集，黃國昌回應說，不需要重覆蔡清祥的回應。

蔡清祥表示，所以需要早日訂定偵查科技法。黃國昌詢問行政院法源何時送到立院審查？陳建仁表示，科技偵查法還在研議過程中。

黃國昌表示，人民不在乎立法的形式，而是希望犯罪分子何時能全部一網打盡，呼籲趕快賦予法源基礎。

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