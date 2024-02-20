汽車座艙驚見施華洛世奇螢幕！從科技美學窺探德國馬牌的大膽嘗試
施華洛世奇（Swarovsk）以奪目的創新與設計，以及精細的水晶切割工藝，成為首飾和配飾產業界的國際領導品牌，成立逾100年至今，每每推出新款飾品仍令時尚圈眼前為之一亮，近年來品牌積極進行跨業合作，無論是與全球運動品牌龍頭「Nike」，抑或是與BMW的聯手出擊，各界皆歎為觀止。尤其，施華洛世奇與BMW更是經典標竿，打造水晶與汽車結合的全新可能。
記者鄭妤安／台北報導
全球知名汽車一級供應商德國馬牌（Continental）於今年全球最大消費性電子展美國CES（Consumer Electronics Show）展中，首度展示為豪車打造的10吋「水晶中央顯示螢幕」（Crystal Center Display），這是世界上第一台採用透明施華洛世奇水晶製成的汽車顯示器，獨特的結構與透明的外觀，為汽車內飾增添極簡奢華，也因出色的產品設計獲得CES 2024創新獎。
10吋水晶中央顯示器採用最新的microLED技術，水晶體透過特殊的研磨技術打造獨特刻面，可實現前所未有的亮度和對比度，精緻但極其耐用的水晶外殼，可滿足車載使用的光學和技術挑戰。生成影像的microLED面板懸浮在一個巧妙組合的水晶體內，半透明的浮動顯示器，營造出顯示內容漂浮的錯覺。有色水晶元件引人注目且透明，使駕駛和乘客能夠直接看到後面的中控台，優雅的整體外觀凸顯了獨特的個性和設計。
水晶中心顯示器作為關鍵控制元件，是操作概念和資訊播放的核心。德國馬牌集團用戶體驗 (UX) 業務領域負責人Boris Mergell表示，品牌希望水晶中心顯示器作為關鍵組件能徹底改變汽車室內的設計世界，為未來的高檔汽車打造創新焦點，一個吸引注意、激發情感的焦點，並透過擺脫直接性的訊息顯示，提升高度個人化的用戶體驗。
為了將科技與美學的獨特結合帶入生活，德國馬牌與Swarovsk Mobility建立合作關係，這將使兩家公司能夠匯集資源，並可利用雙方專業知識開發出在設計和技術方面能夠打造新天地的產品。
Swarovsk Mobility總經理也指出，透個此次合作，施華洛世奇的水晶不僅僅是一個室內設計元素，更成為汽車用戶在進行車輛體驗中的關鍵互動介面。德國馬牌的大膽嘗試，讓兩個看似毫不相干的元素在視覺和技術上，令世界產業印象深刻。