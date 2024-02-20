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林千又遭富商家暴被酸活該！媽媽還原陪驗傷過程：心真的很痛

▲林千又遭賴姓富商男友家暴，有網友竟酸她活該，林千又媽媽發聲還原驗傷過程。（圖／ 林千又IG）
▲林千又遭賴姓富商男友家暴，有網友竟酸她活該，林千又媽媽發聲還原驗傷過程。（圖／ 林千又IG）

記者江芷稜／綜合報導

女星林千又與賴姓富商男友起爭執，慘遭家暴渾身是傷，鬧上社會新聞事件，她預告下週將赴美國療傷休養，也在IG吐露心聲「這個世界上有人把你捧在手裡當寶，也有人把你當垃圾踩，我有做不好的我會改」，獲得回應相當兩極，有網友竟留言「被打活該」，林千又揚言要截圖提告，媽媽也在IG留言力挺女兒，透露當時陪著林千又驗傷，為人母的心情非常沉重，「心跟妳一樣痛」

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▲▼林千又和賴姓富商、賴男好友郭男的衝突讓外界霧裡看花。（圖／翻攝自林千又IG）
▲林千又和賴姓富商、賴男好友郭男的衝突讓外界霧裡看花。（圖／翻攝自林千又IG）
▲林千又傷勢照曝光，手部都是瘀青。（圖／林千又IG）
▲林千又傷勢照曝光，手部都是瘀青。（圖／林千又IG）
▲林千又傷勢照曝光，手部都是瘀青。（圖／林千又IG）
▲林千又傷勢照曝光，驗傷過程是媽媽陪她去的。（圖／林千又IG）
面對女兒受傷，又遭網友狠酸，林千又的媽媽在女兒貼文留言，還原家暴事件驗傷過程，「Demi我的乖女兒，媽媽看了妳的限動很難過，心跟妳一樣痛，但媽媽支持妳捍衛清白，我親自陪著受傷的Demi去醫院驗傷，跟進法院聲請保護令，天下父母心哪一個媽媽看了自己受傷的孩子臉掛彩，身體多處抓傷瘀青不難過嗎？」

▲林千又被家暴。（圖／林千又IG）
▲林千又被家暴，家中相當凌亂。（圖／林千又IG）
林千又遭富商傷害，自己卻也破壞他人家庭，招致不少批評，有網友語重心長地說，她雖然受西方教育長大，但介入他人婚姻絕對不是真愛，林千又的媽媽也發聲感謝對方的指教，謝謝多數粉絲的鼓勵，強調只要富商誠心認錯，她們也願意寬容原諒。

▲林千又曬出精神科藥單，預告下週要赴美國療傷。（圖／翻攝自林千又IG）
▲林千又曬出精神科藥單，預告下週要赴美國療傷。（圖／翻攝自林千又IG）
媽媽也為她反擊酸民言論，表示女人抵抗暴力受傷，酸民卻喜歡在別人身上灑鹽，污衊、毀謗、火上加油，是因為內心空洞缺乏知識與自信、跟他們計較反而自己的水平被拉低了。她安慰女兒放下過去重新開始，「善良的千又，妳的付出與愛心有很多人與流浪狗受惠，不要忘了有他們支持著妳！」


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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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