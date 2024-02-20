林千又遭富商家暴被酸活該！媽媽還原陪驗傷過程：心真的很痛

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林千又遭富商傷害，自己卻也破壞他人家庭，招致不少批評，有網友語重心長地說，她雖然受西方教育長大，但介入他人婚姻絕對不是真愛，林千又的媽媽也發聲感謝對方的指教，謝謝多數粉絲的鼓勵，強調只要富商誠心認錯，她們也願意寬容原諒。
媽媽也為她反擊酸民言論，表示女人抵抗暴力受傷，酸民卻喜歡在別人身上灑鹽，污衊、毀謗、火上加油，是因為內心空洞缺乏知識與自信、跟他們計較反而自己的水平被拉低了。她安慰女兒放下過去重新開始，「善良的千又，妳的付出與愛心有很多人與流浪狗受惠，不要忘了有他們支持著妳！」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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