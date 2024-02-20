蔡英文任內最後一次逛書展！貓奴見繪本《貓奴容鼾睡》會心一笑

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蔡英文細數文化部近年出版產業重要政策，包含為因應閱讀方式改變，促進出版業數位轉型，去年推出擴大電子書計次借閱服務，在中央及地方政府合作下，每一次的借閱都能夠回饋給出版社跟創作者，也促成使用人次成長2倍；透過優化圖書館圖書採購，支持實體書產業發展；黑潮計畫讓台灣文化持續走向世界；以及今年擴大到16至22歲適用的文化成年禮金，也在書展享購書點書加碼的回饋。
今天適逢立法院開議首日，文化部長史哲考量行政、立法和諧是文化發展的關鍵，因此無法出席開幕典禮，由政務次長李靜慧代表出席。李靜慧表示，台灣是尊重創作自由、多元社會的國家，台北國際書展是當前華文世界中最多元、自由的書展，「這點無庸置疑」。
李靜慧指出，「文本是文化內容的根本，出版則是文化累積的結晶」，總統蔡英文上任後，全力支持出版產業振興計畫，8年期間，文化部持續推動優化圖書採購、扶植圖文創作人才及作品發表平台、設置漫畫基地、扶植獨立書店及獨立出版、辦理翻譯出版與數位出版補助、強化出版國際交流以及辦理閱讀推廣活動等。
今年主題國為荷蘭，荷蘭教育、文化暨科學部文化與媒體司副司長馬泰森致詞時表示，荷蘭館特別由MVRDV、荷蘭駐台北辦事處及台北國際書展共同打造，將帶領讀者踏上一段穿越時空的旅程，著眼於過去、現在和未來。
荷蘭在台辦事處代表譚敬南指出，今年是荷蘭與台灣歷史互動400週年，因此今年將有許多的文化及經濟活動，「台北國際書展即是第一站」，荷蘭主題館將帶給大家荷蘭的多樣性、包容性、後殖民主義、荷蘭設計、可存續發展、兒童文學，以及台荷間共同的歷史等。
另外，今天開幕儀式上，也由蔡英文頒發書展大獎及金蝶獎予所有得主；任內最後一次參與台北國際書展的蔡英文，更特別在開幕後，參觀荷蘭主題國、文學書區及公民書區等，力挺台灣出版，也邀請全國民眾到訪台北國際書展；而家有2隻愛貓「蔡想想」、「蔡阿才」的資深貓奴蔡英文，在「文學書區」看到一本臺詩兒童繪本《貓奴容鼾睡》，不禁會心一笑。
文化部表示，2024台北國際書展共有來自34國與國內共509個出版單位、版權公司參展，展覽期間將推出超過400場以上的閱讀推廣活動。為了鼓勵更多民眾入場，今年也特別推出多項優惠，包含購票入場皆可獲得「門票全額抵用金」，以及青年憑文化幣進場「書展門票政府出」、書展現場全面適用「點數2點送1點」；18歲以下本國讀者免費入場；桃園（含）以南及宜花東讀者持當日臺鐵、高鐵票根即可享免費入場參觀。
同時，台北書展基金會也首創平日進場好康大方送，週二至週五當日進場消費滿500元，可兌換限量「閱讀造浪筆記本」；滿1000元除送「書展斜背袋」，還天天抽「台北－東京來回經濟艙機票」1名；消費滿1500元，現場再加抽米飛兔限量好禮；憑預售票也可兌換「書展紀念胸章」，送完為止。相關訊息請參考2024台北國際書展官網。