庫克不來了？劉揚偉未鬆口是否現身 僅稱與郭董兩人會在影片同台
鴻海50週年晚宴今（20）日登場，蘋果庫克外傳將現身與集團創辦人郭台銘同台。對此，鴻海執行長劉揚偉接受媒體聯訪時，雖未直接表明庫克與郭台銘是否同台現身，僅透露兩人「影片上一定會同台」，但表示會後也將有相關訊息，讓各界感受雙方關係的深厚，今年也將會有更深度、廣泛的合作。
記者許家禎、鄭妤安／台北報導
此次盛會參與的人員很多，也收到來自私人的祝福，貴賓名單就不一一介紹，但他透露與會公司名單包括蘋果、HP、Dell等10大廠客戶，CPU、GPU的合作夥伴如輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等，以及汽車相關客戶也前來赴會。至於重要領袖人物像是蘋果CEO庫克（Tim Cook）以及郭台銘是否將現身，他則回應，不針對單一客戶說明，僅表示確定將持續與上述科技大廠深度廣泛合作。
提到盛會即將開始，劉揚偉難掩興奮，接受媒體聯訪時更微笑露出一口白牙，他表示，創辦人郭台銘以及當初共同打拚的老夥伴也感到相當驕傲，一致認為這是非常難得的成就，如今仍在集團服務的員工相當珍惜鴻海一路走來的成績、打造的天地與規模，未來將持續擴大集團影響力，提升技術與服務，不停下對國家、社會、產業貢獻的腳步。
劉揚偉在整場媒體聯訪中，未直接表明庫克與郭台銘是否同台現身，僅透露兩人「影片上一定會同台」，會後也將有相關訊息，讓各界感受雙方關係的深厚，今年也將會有更深度、廣泛的合作。