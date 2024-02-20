台灣金聯「2024平價住宅」最低131萬　物件公告抽籤、申購資格曝

摘要：台灣金聯「2024平價住宅」來了！台灣金聯資產管理公司今（20）日宣布，從2月23日開始，為期28天，將釋出全國88戶平價住宅（住宅85件、一般事務所3件），採公告價格的登記（或抽籤）方式申購。《NOWnews今日新聞》整理台灣金聯平價宅公告、登記與抽籤時間、申購資格等，帶讀者一文掌握。
1、台灣金聯是什麼？
2、2024平價宅公告申購與抽籤時程？
3、可以在哪裡看平價宅物件？可現場帶看嗎？
4、台灣金聯平價宅申購資格與限制？申購要繳什麼費用？
5、買台灣金聯平價宅要付仲介費嗎？買家要負擔什麼稅？
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📌台灣金聯是什麼的公司？
台灣金聯資產管理股份有限公司，簡稱台灣金聯、TAMCO，是台灣一家資產管理公司，2001年由中華民國財政部與中華民國銀行商業同業公會全國聯合會主導下成立，業務是協助台灣各家金融機構處置不良債權。
📌台灣金聯2024平價住宅公告
台灣金聯「113年平價住宅」的賞屋及登記時間是從2/23到3/21，平日09：00~17：00／假日09：30~17：30。並將於4/2 15:00公開抽籤。
這次共有88筆標的，包含85件住宅與3件一般事務所及辦公室，其中有71戶都位於六都，總價在1500萬元以下有60戶，甚至雙北有6戶總價都在千萬元以下，而今年最低總價131萬元的物件，是位於高雄市旗山大衛營山莊優質套房，權狀18.95坪，並提供登記、成交等6大好禮，協助民眾減輕負擔。
📌2024平價住宅物件拍賣資訊
88件詳細物件可上台灣金聯官網查詢，點選「平價住宅」後再點擊「物件查詢」，即可選擇所在縣市與鄉鎮市區、出售類型、物件標號，或以關鍵文字搜尋。88件平價住宅查詢網址請點此。
📌平價住宅申購資格為何？外籍人士也可以買嗎？
台灣金聯平價住宅申購資格，只要是年滿 18 歲的中華民國國民都可以申購，在國內合法設立登記的法人也可申購事務所或辦公室。簡單說，台灣金聯平價宅除了要滿18歲以外，沒有其他財產或資產限制。
如果本人沒辦法辦理，也可以填妥申購書並檢附身分證正反面影本或法人登記證明文件及退款銀行存摺封面影本後，委託他人代為登記。不過，因本專案限制是年滿18歲的國民申購，因此外籍人士無法申購。
📌如何申購？申購交什麼費用嗎？申購書如何取得？
請於受理登記期間持身分證及存摺封面影本，親洽台北總公司或各業務處辦理，也可填妥申購書並檢附身分證正反面影本，以及退款銀行存摺封面影本後郵寄至台北總公司或各業務處，並於申購時同時繳交3萬元保證金及1000元登記手續費。
申購書可以向台灣金聯台北總公司或各業務處現場索取，也可上台灣金聯網站http://www.tamco.com.tw，線上直接填寫申購書並列印，或可電洽台北總公司或各業務處以郵寄或傳真方式索取。
📌可以一個人同時申購很多件物件嗎？
可以喔！不過，同一物件同一人僅能填寫 1 份申購書，若想同時申購多筆不同物件，每件都應填寫申購屋，並繳交每件3萬元保證金及1000元手續費，也就是說，若同一人同時申購3筆，則總共要交9萬元保證金與3000元手續費。
📌登記時繳的3萬保證金加1000元手續費會退還嗎？
1000元手續費的部分是台灣金聯行政作業費，概不退還；另外3萬元保證金部分，在簽約時無息抵充部分買賣價金，但若成交卻為依通知通知簽約者，會被沒收3萬元保證金；沒中籤者，3萬元保證金則會無息退還至申購人指定的帳戶。
📌要如何才能增加中籤機率？
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年初房市景氣一般，不過平價宅專案仍吸引3000封以上的投標單，顯示平價宅的銷售方式的確有其市場性，今年房市景氣暢旺，加上釋出的物件許多條件都不錯，消費者也不用加價去搶，預料應該又會掀起一波投標潮。
曾敬德建議，遇到真正喜歡的物件，可以採取人海戰術，例如用夫妻兩個人的名義都下去抽，增加抽中的機率，另外現在實價網站很多都有社區名稱，民眾也可以上網多比較注意行情。
📌想現場賞屋，可以帶看嗎?
各物件假日賞屋時間都登載於活動 DM ，亦可至台灣金聯網站查詢，歡迎線上預約賞屋或電話預約，也可於賞屋時間內自行至物件現場參觀，平日賞屋請依各物件服務專線洽詢。
📌怕買不到可以加價買嗎?
不可以喔，所有物件都以公告價格為出售價，不二價，也不用議價。
📌成交後之過戶代書費用由誰負擔?
過戶代書費用完全由台灣金聯負擔，但如成交人需辦理銀行貸款，其衍生之履約保證費用或設定抵押權規費及地政士費等，須由成交人負擔。
📌 買賣雙方各應負擔之稅費有哪些?
土地增值稅、產權過戶之地政士費由台灣金聯負責。成交人則須負擔契稅、印花稅、登記規費、申辦銀行貸款設定抵押權之登記規費及地政士費用、履約保證費用；另地價稅、房屋稅依買賣合約於買賣標的完成移轉登記之日起，由買方負擔。
📌2024 平價住宅要仲介費嗎？有哪些優惠？
成交送商品提貨券：完成過戶加碼送 6 萬元居家商品提貨券。
成交戶定額折價共 23 戶：折價 30 萬 5 戶、 20 萬 8 戶、 10 萬 10 戶。
完成登記抽好禮：iphone 15 pro max 256G * 15 台、iPad Air 256G Wi-fi * 10 台。
免再加價、免仲介費、免代書費。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。