確保用電安全！台電高雄區營業處舉辦113年度大用戶座談
台電公司高雄區營業處於今(20)日，在該處禮堂，舉辦大用戶座談會，邀請高雄地區主要特色產業，包括基本金屬、金屬加工等16個行業別、近百位用戶與會，盼趕在夏季用電高峰來臨前，事先掌握省電節能撇步，以幫助大用戶省荷包、拿補助。
記者黃守作／高雄報導
台電公司高雄區營業處大用戶座談會，是由台電高雄區營業處處長張以諾主持，有該區處業務副處長趙淑芬、電務副處長林昶旭、業務組經理林國強，以及相關單位主管與會。
會中邀請工業技術研究院工程師詹瑞麟針對製造業最常提出的想換馬達、換設備，政府是否有補助？進行說明，他分享，購買馬達其實和購買家電一樣，有能效等級的區別，購買人若想獲得補助，添購的馬達必須符合最低能源效率要求，而效能越高，補助越多，以此類推，同樣概念亦適用於用電量也很大的空壓機、通風機、泵浦等。
該處相關單位主管也逐一與用戶交流互動，針對不同用戶們的疑問貼心回覆，並針對需量反應措施電費折扣說明，則提出三大優點，包括電費折扣、節電率申請、響應能源政策，鼓勵現場用戶踴躍申請。
台電高雄區營業處處長張以諾表示，用電設備應定期檢驗，他鼓勵高壓用戶務必落實每半年的用電設備檢驗，以確保用電安全，減少事故發生。