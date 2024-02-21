爭取加薩人質獲釋　納坦雅胡：以色列不會付任何代價

我是廣告 請繼續往下閱讀
斯莫特里赫表示，他們獲釋的方式是加強對加薩的軍事壓力，並擊敗巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)。哈瑪斯統治著被圍困的加薩走廊。
斯莫特里赫的發言引發了反對派領袖拉皮德(Yair Lapid)和前國防部長甘茨(Benny Gantz)的抨擊，並激怒了部分人質的家屬，他們一直試圖施壓政府達成協議。
但在結束廣播訪談的不久後，總理納坦雅胡辦公室發布了聲明，呼應斯莫特里赫的立場。
納坦雅胡說：「在我們實現所有目標前，以色列面臨來自海內外結束戰爭的龐大壓力，包含不惜任何代價達成釋放人質的協議，我們不願付出任何代價，肯定不會是哈瑪斯妄想我們付出的代價，那將代表著以色列的失敗。」
這項發言正值美國計畫派出中東特使前往這個地區，繼續美國、埃及、以色列和卡達之間的會談，尋求停火協議和釋放人質。
以色列表示，哈瑪斯去年10月7日對其城鎮發動的攻擊，導致1,200人喪命，253人被扣押在加薩。以色列當局指出，在那之後，以色列發動的海陸空攻勢造成將近2萬9,000名巴勒斯坦人死亡，並有數千人被壓在瓦礫堆中。加薩走廊的大片地區化成廢墟。
到目前為止，最重要的人質釋放只發生去年11月在持續一周的暫停作戰期間，哈瑪斯當時釋放了110名以色列人和外籍人士。
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
美國第3度動用否決權 加薩立即停火案未過關
即使加薩停戰 報告：8月前公衛危機仍將導致8千人死
巴西總統將加薩戰爭比擬納粹大屠殺 以色列列不受歡迎人物
更多「以巴戰火再起」相關新聞。