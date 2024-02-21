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爭取加薩人質獲釋　納坦雅胡：以色列不會付任何代價

▲以色列總理納坦雅胡表示，「我們正處於戰爭之中，我們的敵人將付出代價。我們會贏」。（圖／翻攝自納坦雅胡的X）
▲以色列總理納坦雅胡表示，「我們正處於戰爭之中，我們的敵人將付出代價。我們會贏」。（圖／翻攝自納坦雅胡的X）

中央廣播電臺

隨著確保人質釋放的談判正在進行中，以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)和財政部長斯莫特里赫(Bezalel Smotrich)20日表示，以色列不會為釋放仍被扣押在加薩的人質付出任何代價。

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被問到仍在加薩的134名人質時，斯莫特里赫告訴以色列公共廣播公司(Kan Radio)，他們的返國「非常重要」，但他們的獲釋不會「不惜任何代價」。

斯莫特里赫表示，他們獲釋的方式是加強對加薩的軍事壓力，並擊敗巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)。哈瑪斯統治著被圍困的加薩走廊。

斯莫特里赫的發言引發了反對派領袖拉皮德(Yair Lapid)和前國防部長甘茨(Benny Gantz)的抨擊，並激怒了部分人質的家屬，他們一直試圖施壓政府達成協議。

但在結束廣播訪談的不久後，總理納坦雅胡辦公室發布了聲明，呼應斯莫特里赫的立場。

納坦雅胡說：「在我們實現所有目標前，以色列面臨來自海內外結束戰爭的龐大壓力，包含不惜任何代價達成釋放人質的協議，我們不願付出任何代價，肯定不會是哈瑪斯妄想我們付出的代價，那將代表著以色列的失敗。」

這項發言正值美國計畫派出中東特使前往這個地區，繼續美國、埃及、以色列和卡達之間的會談，尋求停火協議和釋放人質。

以色列表示，哈瑪斯去年10月7日對其城鎮發動的攻擊，導致1,200人喪命，253人被扣押在加薩。以色列當局指出，在那之後，以色列發動的海陸空攻勢造成將近2萬9,000名巴勒斯坦人死亡，並有數千人被壓在瓦礫堆中。加薩走廊的大片地區化成廢墟。

到目前為止，最重要的人質釋放只發生去年11月在持續一周的暫停作戰期間，哈瑪斯當時釋放了110名以色列人和外籍人士。

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