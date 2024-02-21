中國船進金門海域引發緊張！國防部：研擬可能的衝突態樣實施演練
中國一艘「三無快艇」本月14日越界到金門海域，為躲避我國海巡單位取締，漁船加速逃逸翻覆釀2人落水身亡，事後中方進一步否定我國禁限制水域，福建海警19日強行登上我國觀光船「初日號」臨檢，引發金廈水域局勢緊張。國防部官員今（21）日表示，國軍避免介入升高衝突局勢，但仍會全程嚴密監控相關動態，並與海巡共同研擬可能的衝突態樣實施演練，一有需求可立即馳援。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日例行記者會上，媒體詢問金廈水域局勢緊張情勢，國防部情次室聯合作戰計畫處副處長李昌富上校表示，國軍全程掌握水域的狀況，要求外島防衛部及海軍先行預擬可能的衝突態樣及方式，納入平時的演練，做好衝突支援的準備。
李昌富指出，國軍本著不直接介入、不升高衝突的原則保持監控，若海巡有需求，依例實施應援。外離島部隊及海軍都與海巡共同研擬未來可能的衝突態樣，加強演練，一但有需求能立即馳援。
國防部發言人孫立方補充表示，國防部作為政府整體國安團隊的一員，不管在台海周邊海空域狀況的掌握，或者是相關敵情動態應處，都會按照國家政策執行。有關三無船舶翻覆傷亡事件，國防部身為國安團隊一員，絕對依照政府立場，支持相關單位執法，同時也有信心、有能力確保人員安全。
針對共軍近期在我周邊海空域的行動是否升高？情次室情研中心情報官黃明傑表示，目前未有異常狀況。