大港橋「港快跑鴨！」黃色小鴨漂流摸彩元宵壓軸

上週情人節，兩隻黃色小鴨合體秀了個甜蜜親親，結果元宵節就蹦出大驚喜，它們愛的結晶將在大港橋孵出1萬5000隻超萌小小鴨，這群小傢伙到時會努力游呀游，第一隻抵達終點的小鴨將捧走「高雄-東京雙人商務艙來回機票」。這是高市府青年局為刺激青創消費所舉辦的「港快跑鴨！」小鴨漂流摸彩活動，也是冬日遊樂園的壓軸鉅獻，趣味創意的抽獎方式不僅帶旺青創店家，也為黃色小鴨展期帶來高潮，歡迎民眾週六下午免費搭乘輕軌至駁二大義站提前卡位，一起觀賽「獎落誰鴨」。
記者蔡佳宏／高雄報導
青年局局長張以理表示，今年高雄燈會主題「2024冬日遊樂園」有黃色小鴨及一系列主題活動加持，已經狂吸740萬人潮，而在此期間為擴大高雄在地青創經濟效益所舉辦的「港快跑鴨！」水域摸彩活動更以好玩有趣的方式緊密連結黃色小鴨和青創店家，民眾只要於2月1日至2月18日在本活動合作的121家青創店家單筆消費滿200元，即可獲得印有編號的摸彩券（共計1萬5000張摸彩券），2月24日將在大港橋以史無前例、極具創意的小鴨競速漂流抽獎方式抽出50名幸運兒；同時以高雄港灣地標大港橋為背景，創造港都限定的小鴨療癒漂漂河，將黃色小鴨派對推到最高潮。
青年局表示，「港快跑鴨！」摸彩活動幽默延伸上週情人節兩隻黃色小鴨合體親親曬恩愛的橋段，本週六2月24日元宵節當天下午3時45分，將在大港橋水域產出「愛的結晶」，1萬5000隻印有編號的超萌小小鴨全數倒入水中，成千上萬的小鴨們在350公尺長的賽道向前競速漂流，靠近終點處時，賽道會越縮越小，前50名抵達終點的小鴨通通有獎。
第一名抵達終點的小鴨，擁有其對應編號摸彩券的民眾就能獲得「高雄-東京雙人商務艙來回機票」，第二至五十名分別可得到iPhone 15 Pro 128G手機、漢來大飯店住宿券、7-ELEVEN商品禮券1000元等多項好禮，詳細得獎名單於活動結束後公布在活動網頁、青年局官網、FB及IG，也會於3月4日前以電話連絡得獎者，並以簡訊傳送兌獎申報資料填寫表單。