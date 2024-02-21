全球AI大會GTC將登場！到底有多重要？看輝達近10年成就就知道

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GTC (GPU Technology Conference) 大會是晶片大廠輝達的年度盛會，這是一個匯集了開發者、工程師、研究人員、發明家、IT決策者、創作者和輝達合作夥伴生態系的全球AI會議，透過產業領域專業領袖們的演講與談話，聚焦如何運用強大的人工智慧、加速運算、資料科學等技術塑造世界的新面貌，與會者的共同目標是了解AI和加速運算的潛力。
輝達近日宣布今年的GTC大會將於3月18日至21日在聖荷西會議中心（San Jose Convention Center）舉辦，以混合形式舉行，與會者可親臨現場或線上虛擬參加，預計將有超過30萬人參與其中。
輝達自1993年成立以來始終為加速運算領域的先驅，自1999年發明GPU起便成功促進PC電競市場的成長、重新定義電腦繪圖、引領現代人工智慧時代並推動打造工業數位化。從黃仁勳在2014年GTC主題演講中首次強調機器學習以來，輝達也一直走在人工智慧（AI）革命的最前線。10年的時間，看看輝達如今的成就，就可以知道GTC大會對全球AI與科技發展的重要性。輝達的平台為眾多領域實現AI發揮至關重要的角色，包括大型語言模型、生物學、網路安全、資料中心和雲端運算、對話式AI、網路、物理、機器人，以及量子、科學和邊緣運算。
此次GTC大會共有900場會議和300多家參展商，將展示組織如何部署NVIDIA平台，以在航空航太、農業、汽車和運輸、雲端服務、金融服務、製造、醫療保健和生命科學、零售和電信等產業實現顯著的突破。
黃仁勳指出，隨著世界各地的政府、產業和組織都希望利用其變革性的力量，生成式AI已成為焦點。GTC已成為世界上最重要的AI大會，因為整個生態系統都在此分享知識，並推動最先進的技術發展。
黃仁勳GTC演講時間出爐！科技大咖發表談話名單曝
黃仁勳將於美西時間3月18日下午1點（台灣時間3月19日凌晨4:00）在SAP中心發表主題演講，等同為2024 GTC大會揭開序幕，屆時，他將揭曉加速運算、生成式AI和機器人技術的最新突破。除了他之外，今年受邀在GTC大會演講的知名講者還包括OpenAI營運長Brad Lightcap、微軟GenAI副總裁Sébastien Bubeck、Google DeepMind傑出科學家和機器人技術資深總監Vincent Vanhoucke，以及Meta AI研究副總裁Joelle Pineau等人，眾星雲集。
超過1000家組織將參加GTC大會，包括Adobe、亞馬遜、安進、Anthropic、貝萊德投信、Cohere、Databricks、戴爾科技集團、基因泰克、Getty Images、慧與科技、Hugging Face、洛克希德．馬丁、萊雅集團、Lowe's、盧卡斯影業及光影魔幻工業、賓士、美光、Mistral AI、Netflix、甲骨文、皮克斯、Runway、沙烏地阿拉伯國家石油公司、Scale AI、ServiceNow、西門子、Snowflake、美超微、華特迪士尼動畫工作室和Zoox。
經典展場大公開！全球焦點產業探索生成式AI
今年GTC將盛大展示AI、汽車、機器人技術，與會者可以與數十個最先進的展示進行互動，了解最新的自動駕駛汽車技術，並探索生成式AI將如何影響幾乎每個產業。生成式AI展區將展出包括由世界著名AI藝術家Refik Anadol製作的大型多感官互動裝置，以及由Seyhan Lee專為電影製作人設計的生成式AI工具Cuebric。
許多世界領先的汽車和機器人公司將在此次活動中展示下一代汽車和自動化機器。展出的車輛包括新款Volvo EX90、賓士Concept CLA Class、Polestar 3、文遠知行Robobus和Nuro R3自動送貨車。大會也將展出從人形機器人到工業機械手臂等25種機器人，他們來自Agility Robotics、波士頓動力、迪士尼和Google DeepMind等公司。
此外，GTC為職業專業人士、政策制定者、教育工作者和學生提供豐富多樣的學習和發展機會。政策制定者可以與來自美國國會、美國國家標準與技術研究院、歐盟和輝達的代表一起討論人工智慧監管所面臨的挑戰。
與會者可以從20個全天、有講師指導的實踐技術研討會中進行選擇，其中許多研討會將在歐洲、中東和非洲（EMEA）和亞太地區時區以線上虛擬方式舉行。GTC此次為首次讓參與者獲得生成式AI的專業認證，而在「會議 + 訓練」組合方案中包含 40 多個免費現場訓練實驗室。為了進一步支持AI在學術界的應用，輝達將舉辦一系列精心策劃的會議，幫助教育工作者將 輝達技術整合到教室和課程中。
這是一個來自醫療保健、交通運輸、金融服務、電信業和農業的AI領導者和頂尖公司參加的國際盛會，輝達表示，希望利用生成式AI變革力量的各地政府、產業與組織，在GTC上分享知識並推動技術發展的整個生態系。