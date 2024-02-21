東洋國產抗生素新藥領證　瞄準一年54億整體市場

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台灣東洋表示，公司自2016年起，投入多黏菌素B的新藥研發，開發的「Polymyxin B國產新療效、新使用途徑新藥」於21日完成領證，預計12月可投入臨床並瞄準一年約新台幣54億元的整體市場。
台灣東洋總經理侯靜蘭表示，Polymyxin B是屬新療效、新使用途徑的廣譜特性國產新藥，且台灣東洋亦從歐美引入高級別原料並於符合PIC/S GMP國際製藥規範且通過食藥署及先進國家查廠的六堵廠區進行生產，期以透過高標準的生產流程，為國內醫病提供兼顧臨床需求與藥品安全的關鍵藥物。
侯靜蘭進一步表示，台灣東洋在1998年投入微脂體兩性黴素學名藥Amphotericin B （Lipo-AB）開發之際，即與國內感染領域專家、醫學會請益也與醫療團隊成為長期合作夥伴，因此深知抗感染領域對抗生素藥物的急切需求。近年國際研發抗生素新藥動力趨緩、抗藥性問題持續，再加上2003年的SARS與2019年的新冠疫情影響，穩定供應國內抗生素即為重要政策方向。台灣東洋則透過代理引進、自製國產新藥等方式，持續在抗生素藥品多樣性與供給穩定性上貢獻心力。
此外，侯靜蘭指出，台灣東洋先以「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」為成長雙引擎，如今「自製國產新藥」動能到位，構成營運發展三箭策略，而各面向均穩定成長。
台灣東洋表示，在「授權引入國際新藥」部分，引進全球第一個獲美國FDA核准用於膽管癌的標靶新藥Pemigatinib、代理全球疫苗大廠CSL Seqirus細胞流感疫苗與佐劑流感疫苗以及引入全球鎮靜麻醉新藥Remimazolam；「外銷困難學名藥」部分，自製研發的微脂體Lipo-AB持續穩定出貨美國；「自製國產新藥」部分，Polymyxin B也獲藥證投入國內臨床醫療。