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許光漢合體清原果耶！《青春18x2》粉絲淚崩：他連鼻涕都好有戲

▲亞洲人氣男神許光漢（右）搭檔日本女星清原果耶主演的《青春18x2 通往有你的旅程》將於白色情人節正式上映。（圖／翻攝自《青春18x2 通往有你的旅程》臉書）
▲亞洲人氣男神許光漢（右）搭檔日本女星清原果耶主演的《青春18x2 通往有你的旅程》將於白色情人節正式上映。（圖／翻攝自《青春18x2 通往有你的旅程》臉書）

記者張一笙／綜合報導

由亞洲人氣男神許光漢、日本女星清原果耶主演的年度愛情電影《青春18x2 通往有你的旅程》，將於白色情人節（3／14）這一天於日本推出。本片集結台灣、日本共10名人氣演員合作，引起影迷們高度關注。日前舉辦近千人的搶先觀看，許多人看完後哭到無法自拔，影迷表示：「許光漢不只眼淚會演戲，連鼻涕都好有戲啊！」

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▲亞洲人氣男人許光漢新戲，白色情人節台、日戲院同步上映。（圖／NOWNews攝影中心）
▲亞洲人氣男神許光漢推出新片《青春18x2 通往有你的旅程》，將於白色情人節在台、日戲院同步上映。（圖／NOWNews攝影中心）
導演藤井道人說，許光漢是他唯一指定的男主角，因此非常期待地說：「許光漢和清原果耶兩人擦出的化學反應，觀眾一定能在電影中看到他們十足的魅力。會跟著他們又哭又笑。」許光漢及清原果耶的互動也是《青春18x2》的看點之一，兩人打破語言隔閡談著純純的愛戀，這樣的感情既浪漫又苦澀。

▲擔任女主角的清原果耶曾獲得「日本奧斯卡」的最佳女配角殊榮。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
▲擔任女主角的清原果耶曾獲得「日本奧斯卡」的最佳女配角殊榮。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）
值得一提的是，有一場戲是清原果耶和媽媽在電話中起爭執落淚的畫面，飾演媽媽的黑木瞳親自錄下電話中的台詞，讓清原果耶馬上就能帶入情境：「真的像跟媽媽對話一樣，非常幫助入戲。」

▲許光漢、清原果耶合作的台日電影《青春18x2》預告公開。（圖／Happinet phantom YouTube）
▲許光漢、清原果耶合作的台日電影《青春18x2》預告公開。（圖／Happinet phantom YouTube）
本片不僅邀集許光漢、清原果耶、黑木瞳、松重豐、張孝全、黑木華、道枝駿佑、張孝全、陳姸霏、張震等10位實力派演員們共同演出，今（21日）發布的主題曲則由日本超級天「Mr.Children」量身訂做主題曲〈記憶的旅人〉。主唱櫻井和壽也為這首歌寫下親自感言，顯見他對於這次合作的重視。

▲《青》主題曲〈記憶的旅人〉由Mr.Children量身定做。（圖／（C）osami yabuta提供）
▲《青春18x2》主題曲〈記憶的旅人〉由Mr.Children量身定做。（圖／（C）osami yabuta提供）
Mr.Children主唱櫻井和壽感言全文：

「那些曾幾何時『確實存在』於自己心中

並且現在仍然『強烈希望擁有』的事物

不斷湧現於這部電影，從開頭到最後一刻

那種情懷、深刻與溫暖

彷彿近在咫尺，卻已遙不可及

令人心焦 難以釋懷

熊熊燃起對人的思念

既然要跟這部電影合作

就要極力排除所有雜質，盡可能單純以音樂來呈現。

這是我們唯一能做的事情。

2024年，

有一部如此精彩的電影誕生，

並且有機會參與這部電影，

真的很感激、很開心，

現在心中只有滿滿的感謝。

謝謝

Mr.Children 櫻井和壽」


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