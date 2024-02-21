電價擬漲「別只漲用電大戶」！王美花：考量節能故須承擔較大責任
遠東集團、裕民航運董事長徐旭東今（21）日表示，電價調漲希望不要只漲用電大戶，經濟部長王美花回應，對用電大戶調漲主要是想到「節能」，故大戶需承擔較多的責任，但一切尚未定案，各界意見經濟部與台電都會審慎看待。
記者鄭妤安／台北報導
3月電價審議委員會在即，講討論4月電價調整，漲勢消息也隨著時程不斷逼近愈趨明朗。據了解，高壓及特高壓產業用電大戶將在新一波電價調整中，承擔最多漲幅，預期調幅超過1成，代表產業即半導體製造業。而各界最為關心的民生電價也將是此次電價調漲瞄準的第2類群體，千萬戶民生用電擬不分級距全面調漲，超過20年電價只降不漲的330度以下民生用戶，這次恐怕漲定了。
經濟部長王美花昨（20）日受訪時表示，若不調漲電價，台電恐陷入嚴重虧損，雖尚未有定案，但透露用電大戶要承擔較多義務。徐旭東今日接受媒體聯訪時表示，希望不要只漲用電大戶，但也坦言針對用電大戶調漲的可能性高。
對此，王美花稍早出席「第27屆國家品質獎頒獎典禮」時受訪回應，相關電價方案都還沒確定，針對用電大戶調漲主要是想到「節能」，故大戶需承擔較多的責任，不過各界意見經濟部與台電都會審慎看待，台電最主要還是希望先得到政府的財政支持。無論是台電整體財務結構，或是電價調整對各層面影響，經評估之後，會再送到電價審議委員會討論，她強調「一切尚未定案」。