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realme 12 Pro+喊話「單眼收起來」載120倍變焦　售價1.9萬有找

▲realme 12 Pro+喊話「把單眼收起來」，提供120倍變焦，同時還有0.6倍、1倍、2倍、3倍、6倍的無損變焦，售價1萬8990元，價格相當具有競爭力。（圖／記者周淑萍攝）
▲realme 12 Pro+喊話「把單眼收起來」，提供120倍變焦，同時還有0.6倍、1倍、2倍、3倍、6倍的無損變焦，售價1萬8990元，價格相當具有競爭力。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

realme 今（21）日發表realme 12 Pro+，喊出「把單眼收起來」的超狂發言！該款手機主打中高階售價，同時大方載入頂級旗艦機才有的潛望式長焦鏡頭，為同價位帶首款搭載潛望長焦手機，最遠變焦範圍可達業界最高的120倍。此外，祭出兩大名牌來加持，一為奧斯卡金像獎最佳攝影獎得主Claudio Miranda參與影像調校，以及曾與勞力士、伯爵錶合作的國際精品名錶設計大師Ollivier Savéo打造外型。realme 12 Pro+  12+512GB，售價1萬8990元，預計2月22日開賣，於2月29日前首賣期間享保固24個月，以及破萬元等值贈品。

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🟡「120倍變焦」業界最狂

realme 12 Pro+正式在台亮相，顛覆中高階手機的影像規格，將大多用在3萬元旗艦機的潛望式長焦鏡頭，大方下放在1.9萬元的手機上，整合光學硬體、晶片處理能力和影像演算法，一口氣將變焦範圍拉到120倍的超遠變焦距離，是目前業界最遠的變焦距離。感光元件尺寸是同級最大的1/2吋，能做到 3 倍光學變焦、6 倍無損變焦和 71 mm等效焦距，搭配6400萬超高畫素，即使在弱光環境效果也還不錯，另外還有5000萬SONY IMX890 OIS 鏡頭以及800萬超廣角鏡頭，提供0.6倍、1倍、2倍、3倍、6倍的無損變焦攝影，讓該款手機的焦段可以更顯得完整。

▲realme 12 Pro+。（圖／記者周淑萍攝）
▲realme 12 Pro+提供業界最遠的120倍變焦。（圖／記者周淑萍攝）
🟡兩大名牌加持

📍奧斯卡金像獎最佳攝影

realme 12 Pro+邀請拍攝過《少年Pi的奇幻漂流》、《捍衛戰士：獨行俠》、《班傑明的奇幻旅程》等著名電影的奧斯卡金像獎最佳攝影獎得主Claudio Miranda參與調校，打造全套電影工業演算法，推出三款靈感來自獲獎電影的獨特濾鏡，分別是「少年奇旅」、「壯志凌雲」以及「倒帶人生」，讓照片更具電影氛圍。

▲realme 12 Pro+少年奇旅濾鏡。（圖／官方提供）
▲realme 12 Pro+大師濾鏡之一「少年奇旅」頗具特色。（圖／官方提供）
📍勞力士名錶設計師

另一名牌則是請來曾與勞力士、羅杰杜彼、伯爵、百年靈和昆汀等品牌合作的國際精品名錶設計大師Ollivier Savéo，延續大圓鏡頭的設計語言，並巧妙地融入精品名錶設計，鏡頭圈外框是名錶標誌性的三角坑紋、搭載三鏡頭的平面則以旭日紋效果模擬手錶表面，貫穿機背的3D菱鍛錶帶紋理和精工科技奈米素皮背蓋，帶來了精品名錶的氣場。

▲realme 12 Pro+。（圖／記者周淑萍攝）
▲realme 12 Pro+找來國際精品名錶設計大師合作，讓外型充滿質感。（圖／記者周淑萍攝）
🟡 realme 12 Pro+規格

處理器：高通Snapdragon7s Gen 2 5G

螢幕：6.7吋，120Hz 旗艦護眼曲面螢幕

鏡頭：6400萬畫素潛望長焦＋5000萬畫素SONY IMX890 OIS 旗艦鏡頭＋800萬畫素超廣角鏡頭

自拍鏡頭：3200萬畫素

電量：5000mAh

容量：12+512G

售價：1萬8990元，2月22日開賣

▲realme 12 Pro+。（圖／記者周淑萍攝）
▲realme 12 Pro+配置6.7吋，120Hz 旗艦護眼曲面螢幕。（圖／記者周淑萍攝）

realme 12 Pro亮相載潛望長焦鏡　大感光元件碾壓iPhone 15 Pro

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