陳韻文期待提升精神層面！展現鬥志 佩服日本人身上看不到累
中職統一7-ELEVEN與埼玉西武獅雙獅合作，除了每年例行賽賽季台日雙獅行銷活動交流外，2016秋訓訓練交流、2019及2023春訓交流賽，獅隊在技術層面上也進行交流學習，其中陳韻文及蘇智傑兩人均參與每一次技術交流活動，陳韻文從每一次交流活動中，最大收穫就是從日本選手對於職業的精神層面感到十分佩服，希望自己也能效仿日本職人的精神，展現鬥志及韌性的一面。陳韻文表示ㄝ日式訓練著重在訓練量多，但是從他們身上看不到累，但就算再累他們總是會設法突破，從精神面上展現韌性，熬過最辛苦的時刻。
記者吳政紘/綜合報導
昨日春訓交流賽與日本高知鬥犬進行，陳韻文從旁觀察及上場對決後，發現現在日本選手在攻擊層面較以往積極，鎖定攻擊策略都會積極出棒，這對於投手要更有策略，善用配球謀略才能壓制對手。
去年球季陳韻文因為受傷調整狀況不如以往，今年在賽季結束後，提早進入自主訓練調整，這陣子開始進入實戰訓練，透過比賽修正自己的缺失，昨日沒有刻意飆速，目前先透過每一場比賽把每一個投球品質到位，在下一個階段逐漸把好的質量品質增加，讓自已投球內容更加穩定，才能完成教練團給予的任務和角色。