AI客服有誤誰負責？加航聊天機器人出包　遭判應照賠旅客票錢

我是廣告 請繼續往下閱讀
莫法特先是花費700多加元（約新台幣1.6萬元）購買溫哥華到多倫多的加航客機座位，接著按照與聊天機器人對話內容得知，只要在90天內申請退款，航空公司就會按喪親優惠返還他部分機票，於是又買了返程航班；但當他申請退款時，加拿大航空表示，喪親優惠並不適用於「已完成的旅行」，也就是必須在出發前申請才有優惠，同時指出該公司網站上確實記錄張喪親票價優惠的部分規定。
當莫法特出示與聊天機器人的對話截圖時，加拿大航空承認AI客服使用了「誤導性詞語」，並稱該公司將「更新聊天機器人」，但並未接受的880加元（約新台幣2萬元）的退款要求；隨後莫法特便為票價差額提起訴訟，莫法特稱若聊天機器人告知他的是正確資訊，那麼自己就不會因此多花錢，並要求加航賠償他原先會給予的退款費用，
加拿大民事仲裁庭上，加航堅持聊天機器人客服是「對自身行為負責的獨立法律個體」，且客戶能夠在官方網站上找到正確且詳盡的喪親機票折扣規定，但仲裁員瑞弗斯（Christopher Rivers）認為，顧客沒有責任自主區分官方網站提供的資訊是否準確，亦即無須自主查證AI客服資訊是否正確，因此加航本身有責任確保聊天機器人給出的答案不具誤導性，最終裁定加航需賠償莫法特812加元。