新青安上月撥貸破500億！已3.2萬人搶買房 8公股銀行這家最好貸
不少人趕在農曆年前買房成家，讓新青安房貸（青年安心成家購屋優惠貸款）2024年1月撥貸戶數、金額再度雙創新高，單月撥貸金額首度突破500億元，新青安上路近6個月來累計撥貸2353.16億元，助超過3.2萬戶首購族成家。而受理新青安房貸的8大公股銀行中，最好貸的是華南銀行，撥貸占受理比率高達98.98%。
記者徐銘穗/綜合報導
新青安房貸將貸款額度從800萬拉高到1000萬元、寬限期延長到5年、貸款期限拉長到40年，一段式利率下殺到1.775%，成為市場最低價，從2023年8月1日起上路，為期3年到2026年7月31日止。
財政部昨（21）公布新青安房貸元月貸款統計，撥貸戶數6861戶，撥貸金額503.4億元，再創新高。而從去（2023）年8月新青安上路以來，新青安房貸單月撥貸戶與金額逐月攀升，其中臺灣銀行在去年11月單月撥貸破百億元起，連續3個月單月撥貸都在百億元之上。
事實上，不僅8大公股行庫在新青安房貸助攻下，新增房貸量也超越民營銀行。而觀察財政部公布數據，8大公股行庫以臺灣銀行、第一銀行單月受理件數破千最熱門，但從撥貸占受理比率來看，華南銀行98.98%、臺企銀98.4%較高。
此外，新青安也讓去年低迷的房市谷底翻轉，最終全年全台建物買賣移轉棟數為30萬6971棟，雖然較2022年減少3.5%，但特別的是新青安貸款上路5個月來已核貸2.5萬戶，相當每12戶買房的人中，就有1戶使用新青安貸款購屋，帶動2023下半年房市買氣。