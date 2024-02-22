騎機車出發！對車牌「5、2、0」中1碼 299元就能暢玩劍湖山世界
機車族福音！劍湖山世界2月24日起至3月15日推出優惠，只要騎機車至樂園玩且車牌對中「5、2、0」中任1碼，即可享優惠票價299元就能暢玩樂園。遠雄海洋公園則針對2月29日生日壽星，推出只要29元銅板價，同行親友可享699元優惠價(限購四張)，活動限定02月28日、02月29日兩天。
記者葉盛耀/綜合報導
劍湖山世界推出騎機車來樂園玩的優惠，2月24日起至3月15日止，只要騎機車來劍湖山世界玩，且車牌對中「5、2、0」任1碼，即可享優惠票價299元暢玩整天，提醒每台機車最多優惠2名，乘客需與機車騎士本人同時入園即可享優惠，同一機車車牌在當日無法重複使用本優惠。
另外，劍湖山世界即日起至2月29日還有全民學生價799元，再加碼送愛遊世界紀念照兌換券1張。且在2月23日至2月27日期間來玩，除了可享全民學生價799元之外，還能再獲得愛遊世界限量手燈，數量有限送完為止。
而遠雄海洋公園則是針對2月29日出生的壽星，推出「四年一任海龍王」活動，本人憑身分證，小朋友可憑健保卡，即享29元銅板價，還可免費升級年票會員暢遊一整年。同行親友可享699元優惠價(限購四張)，活動限定02月28日、02月29日兩天。
另外還有「賞花燈享學童購票」優惠，即日起至3月4日，凡於「2024花蓮太平洋燈會」現場，拍攝2大主題燈飾，上傳至個人FB/IG，並標註「@遠雄海洋公園」、「#花蓮太平洋燈會」，完成上述步驟至海洋公園出示畫面，即可享12歲以下學童(民國100年後出生者)，暢遊優惠價100元。12歲以下學童，需有一名大人陪同購票入園，方可享優惠。