1月住展風向球分數微升！房市有感加溫　建商2招擊潰買家議價的心

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而在新成屋戶數方面，今年1月不及200戶，相比去年12月的500多戶弱化不少，陳炳辰說明，少了年底的成屋交屋潮，且面對新版囤房稅，建商對於先建後售態度保守，令量體無以為繼。
需求面加溫 賣方市場來臨顯現徵兆
相對之下，平均來客、成交組數與待售建案個數這些需求指標則顯熱度，1月追蹤的指標建案平均來客組數每週約23.2組，較去年12月增近3組，增幅14.3％；追蹤指標建案平均成交組數每週約3.2組，與12月的3組可謂恆溫，增幅6.7％；待售建案個數則從去年12月的1163個，減少78個落至1085個，減幅6.7％。
陳炳辰分析，買方看好後況，趁如今價碼還在可接受範圍，不再習於農曆年後再做決定態度，持續進場不等了，成交組數熱、待售建案數減都有所印證。又不少案場推出抽獎、贈品禮券，以及代言人活動，購屋需求之餘，也炒熱賞屋人潮。
至於議價率維持平盤，約在一成的空間，陳炳辰認為，供給弱、需求強自然沒有價格修正空間，如今不乏推案以不二價銷售，且大行其道的低首付方案也弱化買方議價心態，未來一旦賣方市場確立，議價率有機會跌破一成。
論及北台灣各區域房市，陳炳辰觀察，大抵狀態俱佳，惟基隆市待售建案數稍多，來客與成交組數表現平平，僅以指標個案為熱，與鄰近雙北門牌魅力有落差，天候不佳亦顯雨都劣勢，買賣兩造意興闌珊，後勢可觀察如茂德、愛山林指標新案在基隆港區、八堵、暖暖等地對區域房市的帶動。
陳炳辰指出，目前全台房市應已有感加溫，推測3月央行升息機率不高，有利於329檔期發揮，且3、4月份本屬房市旺季，加上520新總統就職的投資市場慶祝行情，整體上半年或都可樂觀看待，諸如重劃區、產業園區、台積電設廠、交通建設、公園綠地、地緣外溢、低首付、低總小宅等房市題材將依舊不敗。