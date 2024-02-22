春節集體「依法休假」遭秋後算帳　台鐵產工籲法院再判勝訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
王傑表示，國定假日休假應該徵得勞工同意，不該是預排班表就得強制出勤；7天前請假更是一種自創而無勞基法的依據。
工會委任律師翁瑋表示，依勞基法第37條跟39條規定，國定假日原則上就是放假，並不需要勞工請假，若是雇主需要勞工出勤上班，則必須經過勞工同意且給予加倍的薪資。
翁瑋說，交通運輸的勞工，並沒有跟其他勞工不一樣，所以並未排除勞基法的適用，台鐵卻認為「既然你在我這個事業單位服務，我們必須要全年不休的營運，你就不能夠休假」，這種作法已完全顛覆勞基法的規定。
翁瑋表示，如果進入台鐵，只要從未在春節請過假，之後就不能在春節請假，因為台鐵認為這是漠視同意，等同承諾每年的國定假日都必須車勤上班，然這種解釋方式非常可怕，也是本案最重要的爭議點。
2017年，台鐵產業工會為爭取班制改革，曾在當年的春節依法休假，雖成功爭取班制改革、人力補充，但有337人遭台鐵公司（改制前為台鐵局）記過懲處。
當時，勞動部裁決委員會決定書指出，國定假日請假應於班表排定公布後7日內通知台鐵局拒絕排班，或於請假日前7日提出請假申請。
台鐵產工表示，目前勞基法對於國定假日休假並未有此規定，因此本案訴訟不僅是產工與會員為爭取依法休假權利的一戰，更是捍衛廣大勞工國定假日權益的關鍵訴訟，產工呼籲法院給予公正的判決，撤銷原裁決決定、撤銷記過懲處與扣發獎金的不利待遇。