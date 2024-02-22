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春節集體「依法休假」遭秋後算帳　台鐵產工籲法院再判勝訴

▲台鐵產業工會理事長王傑呼籲依法休假無罪，請法院再度判決勝訴（圖／台鐵產業工會提供）
▲台鐵產業工會理事長王傑呼籲依法休假無罪，請法院再度判決勝訴（圖／台鐵產業工會提供）

記者潘千詩／台北報導

台鐵公司有337名員工因7年前在國定假日集體「依法休假」，事後被秋後算帳，經台鐵產業工會替會員向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，但遭駁回後改走司法救濟。台北高等行政法院一審判勞動部敗訴，經最高行政法院廢棄，更一審今（22）日辯結，法官訂3月14日宣判。

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台鐵產工理事長王傑批，勞動部律師曾在法庭上說「台鐵員工應該全年無休、按班表出勤」這種屁話，而台鐵的律師連記小過的同仁少了年終考成獎金都不知道。

王傑表示，國定假日休假應該徵得勞工同意，不該是預排班表就得強制出勤；7天前請假更是一種自創而無勞基法的依據。

工會委任律師翁瑋表示，依勞基法第37條跟39條規定，國定假日原則上就是放假，並不需要勞工請假，若是雇主需要勞工出勤上班，則必須經過勞工同意且給予加倍的薪資。

翁瑋說，交通運輸的勞工，並沒有跟其他勞工不一樣，所以並未排除勞基法的適用，台鐵卻認為「既然你在我這個事業單位服務，我們必須要全年不休的營運，你就不能夠休假」，這種作法已完全顛覆勞基法的規定。

翁瑋表示，如果進入台鐵，只要從未在春節請過假，之後就不能在春節請假，因為台鐵認為這是漠視同意，等同承諾每年的國定假日都必須車勤上班，然這種解釋方式非常可怕，也是本案最重要的爭議點。

2017年，台鐵產業工會為爭取班制改革，曾在當年的春節依法休假，雖成功爭取班制改革、人力補充，但有337人遭台鐵公司（改制前為台鐵局）記過懲處。

當時，勞動部裁決委員會決定書指出，國定假日請假應於班表排定公布後7日內通知台鐵局拒絕排班，或於請假日前7日提出請假申請。

台鐵產工表示，目前勞基法對於國定假日休假並未有此規定，因此本案訴訟不僅是產工與會員為爭取依法休假權利的一戰，更是捍衛廣大勞工國定假日權益的關鍵訴訟，產工呼籲法院給予公正的判決，撤銷原裁決決定、撤銷記過懲處與扣發獎金的不利待遇。

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