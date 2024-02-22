影／宛如人間仙境！泰北難府絕美公路 背包客最新天堂
位於泰國北方的難府（又譯楠府）對於台灣人來說可能稍微陌生，但對於國際背包客而言，難府是一個新興發展的熱門旅遊地，就像不為人知的城市後花園，難府周圍是群山森林，人口相對稀少，因此開發建設較慢，還保留許多泰國傳統鄉下的樣貌。本次台灣影片創作者李潔前往當地，帶給大家最新奇的山林體驗。
國際中心賴正琳／綜合報導
這次李潔跟泰國朋友搭上夜間雙層巴士，她指出車票大約500泰銖至600泰銖，還包括中途休息站的飲食，當車開到休息站後，車票截角可以兌換飲料或粥或麵湯。吃飽後巴士繼續開往山區，抵達難府後兩人前去看傳統壁畫和美術館，還路過一家非常漂亮的山中咖啡廳，有一望無際的山景，還有網狀的觀景區，以及可愛的盪鞦韆，咖啡廳十分美麗。
歷經一整天的旅程，以及開過崎嶇不平的山路，李潔與好友到達山頂，大讚空氣清新，山頂咖啡廳的風景非常美麗，「雨季來難府是最好的季節！整個山脈會呈現乾淨舒服的綠色，綠油油的美景讓人心曠神怡。」
接著李潔和朋友來到山頂度假村，不但別緻舒適，木造建築也讓人感到十分放鬆。影片中可以看到絕美的山景，泰國北方尚未完全開發的難府，仍保有純樸自然的農村景象，如果對她的影片感興趣，也可以到她的頻道觀看完整版難府之旅。
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