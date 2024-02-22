500師大生擠爆會場！台積電說明半導體學程、成績優異就職發15萬

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台師大副教務長劉宇挺表示，與台積電攜手合作的半導體學分學程，將有助於台師大推動國際化及培育相關領域學生學習半導體先備知識，強化實作能力，培養具備半導體領域所需的知識與技術的專業人才，增加就業競爭力。
台積電人才開發暨招募處管理師廖晨瑄表示，已與國內多所大學合作規劃半導體學程，希望大學就讀相關領域的學生，可以學用合一，不僅把知識學得更扎實，還能了解學校課程哪些部分與產業高度相關、進入產業界如何運用；非半導體科系的學生也可以修讀該學程，成為進入半導體產業的第一步，了解產業內容、確認興趣。
廖晨瑄提到，該學程非單一科系課程，涵括非常多科系、學系的課程，提供更全面性的知識，且這是「虛擬學程」，若畢業前未修完，也不會留下紀錄、影響大學畢業證書的取得，也就是說該學程只是在既有大學學位取得之外，替自己履歷加分的機會。
廖晨瑄表示，修讀「半導體學分學程」能探索未知領域、實踐學用合一、開啟非凡職涯，包括跨領域者能理解術語、專有名詞、知識等，還能提早掌握業界對知識的需求、有機會和全世界一流人才共事等。
廖晨瑄提到，該學程最低須修畢15門科目，包括必修至少5門、選修至少5門以上、必修可抵選修。必修課程包括半導體元件物理、半導體製程設備與技術等等。
另外，只要參與學程就能優先獲得3好處，有機會參與NTC課程，可到台積新人訓練中心接受訓練，包括半導體設備元件基礎、半導體機台基礎課程，還能參訪台積創新館／晶圓廠，以及受邀參加學程專屬系列活動，如台積設備博覽會。
學生在修滿學程規定科目與學分者，經主持系所審查無誤後，將由學校及台積電共同簽署授予「學程修畢證明書」。獲頒「學程修畢證明書」者，申請台積電職缺，將保證獲得面試機會；學程規定科目平均學業成績達80分（含）以上並獲錄取者，台積電將給予優渥的學程到職獎勵金。
學生好奇學程到職獎勵金有多少？廖晨瑄回應，必須修畢「半導體學程」，並滿足4個條件，科目平均學業成績達80分（含）以上；碩一（含）前，已註冊學程系統；取得最高學歷畢業後直接加入台積者；獲台積正職職缺聘書前，完成認證申請，並上傳學程修畢證書至台積履歷系統，即可獲得新台幣15萬元獎勵金。
台師大指出，該校科技與工程學院有開設「半導體技術學分學程」，與台積電的「半導體學程」不同，學生修讀「半導體技術學分學程」是拿到學校學分，修讀「半導體學程」則是獲得台積電頒發的「修畢證明書」，但未來校方希望將2學程整合在一起。