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平溪老街
一說到平溪，大家印象最深刻的應該就是在平溪老街旁邊的軌道邊放天燈了。到了平溪，別忘了在天燈上面寫下自己的心願，試著放一盞天燈。今年（2024年）新北市平溪天燈節也即將於2月17日和2月24日登場，如果想看夜間許多盞天燈緩緩升起的壯觀景象，不要忘了參與這場一年一度的盛會。
地址：新北市平溪區平溪街
鐵道熱腸
接下來要介紹的是在平溪老街的人氣小吃之一「鐵道熱腸」，到了假日，常可以看到攤位前大排長龍，相當受到歡迎。除了有賣香腸、大腸包小腸之外，也可以在這裡買到原味、炭烤、五味等口味的雞排，可以根據自己的喜好，買幾份暖暖胃。
地址：新北市平溪區平溪街18號
營業時間：11:00-18:30
連絡電話：02 2495 2032
鐵道熱腸 臉書專頁
平溪橋頭花生捲冰淇淋
除了鐵道熱腸之外，平溪老街的「平溪橋頭花生捲冰淇淋」也是很多人到此必吃的古早味小吃，經常可以看到排隊的人潮。鹹鹹甜甜的滋味不論是夏天或是冬天，都可以吃上一捲，特別是在吃完午餐或是鹹時之後，當作飯後甜點剛剛好！
菁桐老街
同樣位於平溪支線上的菁桐車站同樣有許多值得探索的景點。除了可以和木造車站以及附近的建物、鐵道合照之外，附近也有菁桐老街可以逛，經過菁桐車站的時候，不妨下車走走，逛一逛菁桐老街之後，再繼續後面的旅程。
地址：新北市平溪區菁桐街
紅寶礦工食堂
接下來要介紹的是在菁桐老街上的一間小吃店「紅寶礦工食堂」，這間店是由石底礦坑的礦工福利社改造而成，店內的擺設布置充滿了復古風格。菜單上有礦工飯、鐵路便當、麵茶等古早味，還可以點到冰淇淋鬆餅、雪藏小泡芙等甜點，想要品嘗古早風味的美食，或是想要一睹過去採礦的遺跡都可以到此用餐。
地址：新北市平溪區菁桐街58號
營業時間：週一、三~五 11:00-16:30 週六、日 11:00-17:30
連絡電話：02 2495 2168
菁桐礦工食堂 臉書專頁
羊水
如果想要在平溪支線上找間咖啡廳，悠閒地一邊喝咖啡、 一邊聽著火車駛過鐵道的聲響，不妨在嶺腳車站下車，到附近的羊水坐坐。除了有提供咖啡、拿鐵、啤酒等飲品之外，也有布丁、乳酪蛋糕、司康等甜點，可以帶上一本書，在此度過悠閒的午後時光。
地址：新北市平溪區嶺腳寮7號
營業時間：詳見店家臉書
羊水 臉書專頁
與路 Yu Lu Café
在平溪支線的大華車站附近，也有一間靜謐的咖啡廳「與路 Yu Lu Café」。大華車站是無人車站，因而多了幾分安靜神秘感。坐在月台旁邊的咖啡廳內，可以望著外面的鐵道發呆，或是欣賞周圍的風景。喝著咖啡、吃著甜點，享受自己的時間，也放慢腳步，感受不一樣的平溪風光。
地址：新北市平溪區六分13號
營業時間：週三~週日 12:00-17:00
> 與路 Yu Lu Café 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
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