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新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行

▲新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
▲新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行

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想要前往平溪地區，除了開車前往之外，搭火車來趟新北一日遊也是一個很不錯的選擇。平溪支線沿線有大華、十分、嶺腳、平溪、菁桐等站，車站附近也有許多新北景點，可以購買平溪線一日周遊券，在沿線的車站下車，深入探索平溪地區。2024平溪天燈節即將於2月登場，一起來看看周圍有什麼景點、美食，找時間來趟火車之旅。

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平溪景點：浪漫新北一日遊

平溪老街

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
圖／@du.donna
一說到平溪，大家印象最深刻的應該就是在平溪老街旁邊的軌道邊放天燈了。到了平溪，別忘了在天燈上面寫下自己的心願，試著放一盞天燈。今年（2024年）新北市平溪天燈節也即將於2月17日和2月24日登場，如果想看夜間許多盞天燈緩緩升起的壯觀景象，不要忘了參與這場一年一度的盛會。

地址：新北市平溪區平溪街

鐵道熱腸

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圖／@jennifer_foodie
接下來要介紹的是在平溪老街的人氣小吃之一「鐵道熱腸」，到了假日，常可以看到攤位前大排長龍，相當受到歡迎。除了有賣香腸、大腸包小腸之外，也可以在這裡買到原味、炭烤、五味等口味的雞排，可以根據自己的喜好，買幾份暖暖胃。

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
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圖／@jennifer_foodie
地址：新北市平溪區平溪街18號

營業時間：11:00-18:30

連絡電話：02 2495 2032

鐵道熱腸 臉書專頁

平溪橋頭花生捲冰淇淋

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
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圖／@jennifer_foodie
除了鐵道熱腸之外，平溪老街的「平溪橋頭花生捲冰淇淋」也是很多人到此必吃的古早味小吃，經常可以看到排隊的人潮。鹹鹹甜甜的滋味不論是夏天或是冬天，都可以吃上一捲，特別是在吃完午餐或是鹹時之後，當作飯後甜點剛剛好！

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
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圖／@jennifer_foodie
菁桐老街

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
圖／@tan.hannah
同樣位於平溪支線上的菁桐車站同樣有許多值得探索的景點。除了可以和木造車站以及附近的建物、鐵道合照之外，附近也有菁桐老街可以逛，經過菁桐車站的時候，不妨下車走走，逛一逛菁桐老街之後，再繼續後面的旅程。

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
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圖／@tan.hannah
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圖／@xiao_jun1128
地址：新北市平溪區菁桐街

紅寶礦工食堂

新北景點｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
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圖／@han_eatwithyou
接下來要介紹的是在菁桐老街上的一間小吃店「紅寶礦工食堂」，這間店是由石底礦坑的礦工福利社改造而成，店內的擺設布置充滿了復古風格。菜單上有礦工飯、鐵路便當、麵茶等古早味，還可以點到冰淇淋鬆餅、雪藏小泡芙等甜點，想要品嘗古早風味的美食，或是想要一睹過去採礦的遺跡都可以到此用餐。

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
圖／@tan.hannah
地址：新北市平溪區菁桐街58號

營業時間：週一、三~五 11:00-16:30 週六、日 11:00-17:30

連絡電話：02 2495 2168

菁桐礦工食堂 臉書專頁

羊水

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
圖／@ni_eating
如果想要在平溪支線上找間咖啡廳，悠閒地一邊喝咖啡、 一邊聽著火車駛過鐵道的聲響，不妨在嶺腳車站下車，到附近的羊水坐坐。除了有提供咖啡、拿鐵、啤酒等飲品之外，也有布丁、乳酪蛋糕、司康等甜點，可以帶上一本書，在此度過悠閒的午後時光。

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
圖／@ni_eating
地址：新北市平溪區嶺腳寮7號

營業時間：詳見店家臉書

羊水 臉書專頁

與路 Yu Lu Café

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新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
圖／@chloe.littleloyi 
在平溪支線的大華車站附近，也有一間靜謐的咖啡廳「與路 Yu Lu Café」。大華車站是無人車站，因而多了幾分安靜神秘感。坐在月台旁邊的咖啡廳內，可以望著外面的鐵道發呆，或是欣賞周圍的風景。喝著咖啡、吃著甜點，享受自己的時間，也放慢腳步，感受不一樣的平溪風光。

新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行
圖／@chloe.littleloyi 
地址：新北市平溪區六分13號

營業時間：週三~週日 12:00-17:00

> 與路 Yu Lu Café 臉書專頁

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原文出處 : ReadyGo 新北一日遊｜在平溪放天燈逛老街、到無人小站旁的咖啡廳喝下午茶，沿著平溪支線來趟小旅行

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