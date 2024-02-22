洲際酒店新義式餐廳！推互動式義大利麵　西西里島老品牌進駐君品

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全新菜單中還包含「帕瑪火腿、布拉塔起司、芝麻葉、有機芽苗、小農蔬菜、杏仁佐陳年巴沙米可醋」，適合2-4人共享，包含羊奶製作的布拉塔起司，以及選用有機在地小農提供的蔬菜，如：台灣特有五色番茄，搭配堅果食用，搭佐DECECCO橄欖油，最後由客人淋上陳年八年巴沙米可醋，創造互動式餐飲體驗。
也有「烤章魚、鷹嘴豆泥、味增甜椒醬汁」，選用烘烤過的東北角章魚，搭配自製鷹嘴豆泥，及以芝麻醬、豆泥、紅甜椒製成的味噌醬汁，享受兩種風味堆疊出的幸福味蕾。另供應個人晚間套餐，每人2,280元，菜色包含大地有機沙拉吧、主廚湯品、主食義大利麵、主餐、甜點、飲品等。
SEEDS大地義式餐廳並預計於2024年2月23日推出名為「義起晚餐」的主題之夜活動，晚間六點開始入場，當日訂位皆招待入場迎賓餐前飲品每人一杯，當晚單點主餐再享「指定義式冷前菜」或「熱前菜」招待一份，以及「義式甜點」每人一份免費招待，現場安排了由小提琴女伶Subi帶來的摩登小提琴獨奏演出，不僅當晚消費即贈餐飲八折優惠券，更有抽獎活動送出神秘大獎。
另外，雲品國際旗下君品酒店一直都致力推廣義大利飲食文化與美食料理，繼〈雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria〉義式料理餐廳後，還將引進西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，在君品酒店內設立餐酒館，是台灣首家以西西里島風土料理在五星級飯店設立的餐廳，提供消費者買肉、吃肉的新體驗，將為台灣饕客帶來義大利「慢食」、「慢飲」、「慢慢享受」的飲食風情，目前餐廳已著手進行教育訓練與技術轉移，預計將於今年上半年開幕。
Dai Pennisi位在義大利西西里島的卡塔尼亞區(Catania)，著名的埃特納火山東北山麓下的小鎮林瓜格洛薩(Linguaglossa)裡，自1968年來由Pennisi家族世世代代經營著，從屠夫、庖丁等角色開始經營傳統肉舖，專司推廣銷售全牛料理，包括牛腩、牛排與牛肉周邊內臟等部位，進而發展成精品肉舖，除了自製許多風乾醃製肉品外，更設立燒烤餐廳，甚至在當地的五星級飯店擁有米其林ㄧ星餐廳Shalai。
Pennisi 家族對於肉品與食材、細膩的服務以及一致性的品質十分堅持，營運上重視家族團聚、世代相傳、家庭分享、直火碳烤的料理理念，讓雲品國際特別遠赴義大利西西里島邀請Pennisi家族來台設立全球首間聯名餐廳。
除了各部位肉排外，肉品菜色為自製手做風乾豬頰肉、薩拉米香腸、培根和義式香腸與臘腸等，更能品嚐到歐洲料理中少見的乳牛牛肉、牛舌、牛筋、牛肝、牛尾等牛雜料理，同時還有義式各種醃製涼菜的開胃菜，與台灣飲食習慣中的小菜、配菜等相當雷同。而Dai Pennisi品牌將進駐君品酒店的餐廳，預計將於今年上半年開幕。