東京公廁美到像一座廟！役所廣司當清潔工 公開他的《完美日常》
電影《我的完美日常》由德國電影導演文溫德斯執導，日本影帝役所廣司主演、飾演「公廁清潔員」，柄本時生、山田葵、中野有紗、石川小百合、田中泯、麻生祐未、三浦友和等人參演，故事源自於「東京公廁計畫」，發起人UNIQLO集團執行董事柳井康治想為東京17家知名建築師安藤忠雄、伊東豐雄、坂茂等設計的公廁拍攝宣傳影片，讓東京奧運期間前來日本的遊客留下好印象，改善大眾對公廁的負面印象。
記者陳雅蘭／綜合報導
文溫德斯構思劇本時親自赴日勘景，他表示事先光是看到公廁建築外觀的照片就嘆為觀止，「它們看起來更像是公衛廟宇，而不是廁所，我喜歡與它們所連結的『藝術』概念。」實際上走訪17間公廁所在的澀谷區後，文溫德斯更是驚呼：「這些廁所實在是美到讓人覺得不真實！」並將原先劇組提出數支宣傳短片的概念擴大為製作一部電影，並設定電影主角為獨特的公廁看護者，透過他的寫實演繹，帶出東京這座城市對待公共衛生及公共利益的態度。
導演認為在日本，公廁象徵著「和平與尊嚴的小聖殿」，文溫德斯表示：「我聽說有一些大公司的負責人，他們比員工早到工作場所並清潔公用廁所，贏得員工的尊重。這不是低下的工作，更像是一種精神態度、一種平等與謙遜的姿態」。
《我的完美日常》橫掃坎城影展最佳男演員獎、人道精神獎及亞太影展最佳影片獎，最近更代表日本問鼎第96屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」，並入圍有「日本奧斯卡」之稱的第47屆日本電影學院獎最佳影片、最佳導演、最佳男主角三獎項，喜上加喜。
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