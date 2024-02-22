入伍才7天！22歲新兵用餐遭糾正不服管教 掌摑打趴副排長遭送辦
桃園一名吳姓男子，去年8月在陸軍109旅「虎躍部隊」入伍服4個月的義務役，不料才入伍7天，吳姓男子在太平里營區餐廳內用餐，遭到中士副排長糾正，竟起身當場重重猛摑副排長一巴掌，中士副排長失去平衡重摔在地，臉、手多處受傷，一旁的連長見立刻起身將吳男壓制在地，通報上級後交由憲兵隊偵辦移送，遭到地檢署起訴。
記者何哲欣／台北報導
根據起訴書，22歲吳姓男子隸屬於名為「虎躍部隊」的陸軍步兵109旅步兵2營步2連的軍事訓練役182梯二兵，服役期間為2023年8月16日起至同年12月6日止，案發當天為8月22日中午，在桃園市楊梅區太平里營區的陸軍步兵109旅步2營餐廳內，吳男因細故對上官即陳姓中士副排長心生不滿，竟失控動手。
吳男基於對上官施強暴的犯意，徒手毆打副排長的右側臉頰，導致副排長因而失去重心跌坐在地，並導致副排長右側顏面部挫傷合併頭暈、右手腕挫傷、雙側臀部挫傷、右側上臂即肩部疼痛等傷害；後經在場的陳姓連長將吳男壓制推至牆角，回報監察官及保防官，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。
檢方日前依《陸海空軍刑法》49條第3項，對長官施暴脅迫罪起訴吳男，已向法院聲請簡易判決處刑。