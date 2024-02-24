元宵節拜拜流程！拜天官供品禁忌、地基主怎麼拜　最強吉日補財庫

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天官大帝祭拜時間，從元宵節子時開始，也就是正月十四日的晚上11點，就可以開始準備祭拜天官大帝；祭拜祖先、神明要選在中午12點前，建議選在午時11點；拜地基主選在下午1點至4點前。
🟡拜天官大帝準備什麼
拜拜時間：盡量以清晨、早上為主（除夕子時到午時）
準備金紙：天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金、甲馬
準備供品：茶三杯、麵線3束（綁紅線）、三牲、湯圓3杯、水果三樣（五樣也可）、齋菜（6碗）、元宵（湯圓）
天官大帝、地官大帝、水官大帝在民間常被稱為「三界公」，神格僅次於玉皇大帝，因此祭拜時間、供品與「初九天公生」幾乎一樣，並不需要太多的改動，當然也可以應元宵節之景添加湯圓，建議在上午前拜完最佳。
此外，一般宮廟在為天官祝壽時會準備一份「祝壽疏文」，在祝禱完之後隨著金紙一起化掉，如果是在自家祭拜，準備與否可自行決定，如果想準備又不會寫疏文，也可以到住家附近大廟詢問廟方人員是否能夠協助，也許就有機會拿到祝壽疏文唷！
🟡元宵節拜神明
拜拜時間：建議在午時11點左右祭拜是最佳時間（午時前祭拜完畢）
準備金紙：天金、壽金、刈金、福金
準備供品：三牲（豬肉、全雞、全魚或全鴨）水果、粽子、酒或清茶、元宵
🟡元宵節拜祖先
拜拜時間：建議在午時11點左右祭拜是最佳時間（午時前祭拜完畢）
準備金紙：刈金一支、大銀數支、小銀數支
準備供品：三牲（豬肉、全雞、全魚或全鴨）、酒或茶水三杯、六碗飯菜（或八、十二碗）、水果三樣、湯圓、餅乾、糖果
供桌上的碗筷要注意，供奉的祖先有幾位就要擺上幾副碗筷，若是不確認供奉人數，就放6副或12副碗筷，筷頭朝向祖先牌位、筷尾朝向供品，這樣祖先才有碗筷可以吃飯喔！
🟡元宵節拜地基主
拜拜時間：午後到傍晚時間最佳
準備金紙：刈金一支、小銀一支。
準備供品：祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿便當
廚房找一平台或是在後門擺一個小桌子（方向由屋內向屋外祭拜），放上供品以及一雙筷子，點上三炷香請地基主享用，並祈求平安。等待一小段時間後，就可拿金紙向地基主拜拜、並請祂取用，再將金紙拿到金爐化掉，後將茶或酒灑到金爐就可以了。要特別注意的是，因為地基主為位階較低的神明，所以祭祀地基主的牲禮不可太過豐盛。
🟡元宵節補財庫大吉日
元宵節是三官大帝之天官的生日，天官大帝是道教神明系譜中神格尊貴僅次於玉皇上帝的先天大神，且天官大帝的聖號「賜福」，所以祂的聖誕日也是絕佳的補財庫時機。要在上元節補財庫其實並不困難，以下提供三個方法，讓大家能夠在這一天輕鬆補財庫：
一、紅包過香爐
準備一個紅包袋，裡面放入求來的錢母或是新鈔，數字最好是168或是1688等吉祥數字，在元宵節時將這個紅包拿到大廟裡，跟神明稟告過後過香爐，如果是主祀三官大帝、財神的廟宇當然更好。將這個紅包隨身攜帶，或是存入帳戶，也可以拿去購買生財工具，藉此招來財運。
二、向天官大帝祝壽
元宵節這一天就是天官大帝的聖誕，一早起床備妥香案、供品，接著向天官大帝祝壽，同時也祈求天官大帝賜予財運。如果家中不方便擺香案，也可以選擇到廟中參拜，有祭祀三官大帝的廟宇並不難找，住家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇
三、參加廟宇補財庫科儀
台灣有舉辦補財庫科儀的廟宇很多，而且會在上元節舉辦補財庫科儀的廟宇亦不在少數，因為這天是百無禁忌的大吉日。不過每間廟宇的補財庫科儀都有些許不同，最好可以事先詢問該廟的科儀方式以及需要準備的東西，避免參加科儀當天手忙腳亂。
四、點財利燈
財利燈是光明燈的進化版，光明燈顧名思義是保佑元神光彩，財利燈自然就是保佑財運滾滾來。現在已有不少廟宇開發出線上點燈的系統，只要用手機點一點，就可以快速報名點燈，十分方便簡單。