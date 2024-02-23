今起3天開搶！捷絲旅礁溪館住房送早餐吃到飽 每人每晚1099元起
晶華國際酒店集團旗下捷絲旅宜蘭礁溪館推出「慶開學！暖春分享祭」優惠住房，今（23）日開搶，限時回饋只賣三天，入住日為即日起至5月31日，送翌日自助吃到飽早餐，獨享週日旺日不加價，平日週一至週三入住再加碼送「晶華常溫伴手禮乙盒」。以四入住溫泉家庭客房為例，每人每晚最低只要1,099元起。另外，福容福隆推出「地球保衛讚」環保行動計畫，即日起至2024年12月31日止，選擇不提供備品服務，以及入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
捷絲旅宜蘭礁溪館表示，因應春節連假及寒假剛結束，許多在過年期間堅守崗位的人們需要一趟輕鬆的假期。特別規劃的「慶開學！暖春分享祭」限時住房優惠回饋，專案住宿期間橫跨旅人最重視賞櫻季、清明連假、母親節及51勞動節等多個重要假期皆適用開放訂房，讓旅人可及早規劃假期，與家人共同度過精彩難忘節慶，玩得自在又省荷包。住房專案還贈送人氣熱銷晶華嚴選常溫紅燒牛肉麵禮盒，官網訂房加購高鐵車票還享全台最低8折起優惠，以上房價已包含10%服務費及5%稅金，
宜蘭礁溪以溫泉聞名，一直是國人安排旅行及泡湯的熱門首選。捷絲旅宜蘭礁溪館每間客房配有超大獨立溫泉景觀湯池，可容納全家大小共浴，讓旅人在乍暖還寒的開春時節，享受碳酸氫鈉美人湯泉。此外，適逢2024年初春賞櫻季到來，位於三星鄉的櫻花公園，沿路已綻放美麗櫻花，而前往公園的路上省道台七線沿途，尤其從三星鄉的天送埤一路延伸到大同鄉的英士路段，成林的櫻花樹美不勝收，是春遊泡湯賞花的絕佳去處。
另外，福容大飯店福隆連續兩年獲得環境部「金級環保標章旅館認證」，在新北市轄內僅有5間飯店獲得，該認證須符合企業環境管理、省水節能措施、污染防治設備等，落實每一項訂定標準，才能獲得這項殊榮。而福容福隆在今年1月，亦獲得台灣永續旅行協會GTS等級最高的1星認證，象徵飯店環保相關的硬體、能源減碳、資源管理、社會責任等方面都在國際上取得了優越的成績，可為雙料冠軍。
福容福隆也不遺餘力推廣低碳旅遊，藉著這次獲得標章認可的機會，福容福隆推出「地球保衛讚」環保行動計畫，即日起至2024年12月31日止，只要入住任一官網套裝住房方案，選擇不提供備品服務，以及入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠，再加碼贈送環保餐盒乙個，鼓勵旅客通過選擇低碳環保的旅遊方式，推廣搭乘大眾交通運輸工具旅遊與攜帶環保餐具。同時也可以租借飯店內或是周邊店家的腳踏車，前往舊草嶺隧道，並欣賞絕佳太平洋海景，以用腳踏車這項低碳旅遊工具，串連旅遊景點完成這次環保行動。