微罪不記點？前交通部長也反對：不聰明也不專業

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨王國材出席2024觀光節慶祝大會頒獎典禮，接受媒體採訪時表示，罰款不變，現在要討論的是罰款1200元以下基準的交通違規認定微罪不罰、不記點以及不開放檢舉，例如現行規定包含超速10公里不罰、酒駕0.02毫克內不罰、超重10%內也不罰，將依此方向處理。
王國材也強調，中央地方都要負責整頓好交通環境，讓民眾不易違規，尚未完成前先做權宜措施，未來環境整頓好，屆時再調整。他也提到，1200元以下交通違規若涉危害安全項目，未來可以調高罰款到1200元以上，希望這會期送立院討論。
行人零死亡推動聯盟理事林元敏指出，王國材稱道路安全已有改善，故可以放寬執法，「然而去年的道安成績根本就慘不忍睹」，1至11月的交通死亡人數仍高達2759人，甚至嚴重事故還創歷年同期新高，高達36萬多件，比前年同期還增加了2萬8897件，台灣甫被稱「行人地獄」，交通部既無積極政策以改善問題，也不與民間進行溝通，竟還要縱容違法行為。
林元敏提到，1200元（含）以下之違規包含駕駛中使用手機、逆向行駛、路邊違停、變換車道不打燈、爭道、超車等，連交通部長自稱最大成效的汽機車停讓行人法規罰款為1200至6000元，都有可能因此受影響，損害了台灣好不容易正要開始建立起來的「人本交通」的文化，聯盟堅決反對此種政策倒退、漠視用路人性命的政策。
賀陳旦今投書媒體認為，記點不只是加罰，更是針對遏止壞習慣的行為防範。有心理面的教而殺之，也可以從多數犯行的慣性和頻率深入追蹤違規的環境因素。等於是給個人多一道警惕，也給交通主管更科學的案例改進。「輕言減少記點項目，就是放棄維護交通安全的多重防線，非常不聰明，也不專業！」
賀陳旦也提到，反對記點者最抱怨的是路口暫停被舉發而記點。尤其許多職業駕駛被顧客要求，或將就路口斜坡上下貨，更是不平。坦白說，這不是記點制的錯，反而可以讓駕駛累計近扣照時有理由說服顧客或業主。甚至於，政府也可以從累計案例，改善個案路口的工程設計。
全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟則表示，雖然微罪不記點，仍然告誡駕駛朋友，務必遵守交通規則，並非鼓勵大家可以違法。「行人路權團體，及賀陳旦的說法，我們不認同，交通部並沒有說違規不開罰，只是說降低民怨，不記點的滾動式調整。用意良善是恢復過去的裁罰機制，回歸員警才是真正有裁罰權罷了！否則社會不斷出現檢舉蟑螂的濫檢舉，反而造成社會更對立而已」。