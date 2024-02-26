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只曬衣服太浪費！小紅書瘋傳　一招打造「新工作陽台」

▲小紅書上掀起一股新熱潮，大眾開始重視「新工作陽台」的打造。（圖／品牌提供）
▲小紅書上掀起一股新熱潮，大眾開始重視「新工作陽台」的打造。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

疫後不少人都開始講究生活美學，不管是心靈層面，還是空間打造，都更注重營造細節，提升生活質量，觀察最近對於生活質感提升，在小紅書上也掀起一股新熱潮，大眾開始重視「新工作陽台」的打造。

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過去提起陽台，大家直覺反應就是一個戶外通風空間，有些人會放上盆景，有些人則是疏於使用空間，讓陽台積滿灰，最近小紅書上瘋傳各種家居裝修、改造陽台的貼文，其中很多人分享，將過去傳統只放上洗衣機，造成空間閒置的舊陽台規劃，改為「新工作陽台」，像是重新活化空間配置、設置儲存櫃空間等等，讓陽台使用效益更高，視覺上也更加分。

其中改造第一步，就是將重新打造空間，善用垂直空間的位置，例如將家中的洗衣機，堆疊的乾衣機，讓整體視覺感更為一致，因為台灣氣候潮濕，有時候進入雨季、梅雨季，需要曬乾的衣服不只占用空間更久曬不乾甚至有異味，所以乾衣機也成為衣物護理的居家好幫手之一。

▲小紅書有許多民眾分享，自己打造的「新工作陽台」。（圖／小紅書@豆麻家）
▲小紅書有許多民眾分享，自己打造的「新工作陽台」。（圖／小紅書@豆麻家）
像是LG 免曬衣乾衣機，有著美型流利的外觀，與洗衣機堆疊擺放美型無違和，除了打造高質感空間，功能上更安全省電，獨家技術Dual HeatPump 包含溫和除濕式乾衣和60度殺菌行程，能有效去除99.9%細菌、塵蟎等，讓洗好的洗淨衣物避免二度沾染過敏原，還可恢復衣物蓬鬆。此外，陽台經常被視為最難規劃的空間之一，不外乎曬衣空間不夠、又須配合洗衣機管線，LG免曬衣乾衣機除了能與LG滾筒洗衣機堆疊，更不需要另接瓦斯、排風管，只要110V的插座都能即插即用，不僅方便使用，更省去另外安裝排風管的不便，從家居中走出生活質感，兩者同時運作還能提高效率，為自己獲取更多的休憩時間，更換取更大的陽台空間，爭取更好的視覺與功能。此外，還可以透過LG ThinQ App隨時隨地操作，輕鬆掌握衣物護理行程！

如何改變生活、享受生活？透過這波小紅書熱潮，不妨投入一點心力，大大改造過去的傳統陽台，用生活美學、儲物空間，以及好的洗衣、乾衣家電，打造獨一無二的新工作陽台，來為辛苦忙碌的一天更加分。

▲LG免曬衣乾衣機與蒸氣滾筒洗衣機，透過樣式美學與「新工作陽台」改造，改變生活。（圖／品牌提供）
▲LG免曬衣乾衣機與蒸氣滾筒洗衣機，透過樣式美學與「新工作陽台」改造，改變生活。（圖／品牌提供）

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