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世界一流美食家按讚　超商「優質組合」美味熱銷中

▲世界一流美食家按讚及金獎肯定的優質美味組合，現在在超商也吃的到。（圖／NOWnews攝）
▲世界一流美食家按讚及金獎肯定的優質美味組合，現在在超商也吃的到。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

世界一流美食家按讚及金獎肯定的優質美味組合，現在在超商也吃的到！瑞穗鮮乳土司及瑞穗鮮乳，通過層層嚴格把關，不只是獲獎肯定，更是美味的代名詞，能為忙碌一天帶來優質美味口感與滿足，早已成為隨時隨地充飢補給的「優質組合」。

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「瑞穗鮮乳」從原料、包材到成品共會經過1039種定期食安檢驗，從牧場源頭開始，嚴格替消費者把關。也因為這樣，作為台灣鮮奶領導品牌，連續第七年獲得 Monde Selection 世界品質評鑑大賞金獎、ITI國際風味絕佳二星獎，面對食安意識抬頭，瑞穗鮮乳也嚴控鮮乳品質，會實地訪查牧場端的動物用藥、飼料、疾病管制等，後端的運送流程，也絲毫不馬虎。讓民眾可以安心透過鮮乳擁有優質的蛋白質與鈣質，找回流失的能量，維持健康活力，伴隨我們迎戰生活中的每個關卡！

▲瑞穗鮮乳從原料、包材到成品層層把關。（圖／NOWnews攝）
▲瑞穗鮮乳從原料、包材到成品層層把關。（圖／NOWnews攝）
不只是瑞穗鮮乳，還有好吃的「瑞穗鮮乳土司」，由多位30年資歷以上的烘焙師傅組成團隊，從自製麵種的第一步驟開始就不馬虎，取自裸麥粉菌相培養的液種，在攝氏0到7度C的低溫環境中發酵熟成，再經過多程序的攪拌、發酵、整形、烘烤等，瑞穗鮮乳土司的終極麵糰這才大功告成。每一個階段都嚴格的控制時間、溫度以及濕度，最後把握土司濕潤度的黃金階段，進行切片、包裝鎖住美味，經過70小時的堅持努力，才能打造出片片香濃的「瑞穗鮮乳土司」。
 

▲瑞穗鮮乳土司經過多程序的攪拌、發酵、整形、烘烤，經過70小時的努力製成。（圖／NOWnews攝）
▲瑞穗鮮乳土司經過多程序的攪拌、發酵、整形、烘烤，經過70小時的努力製成。（圖／NOWnews攝）
而「瑞穗鮮乳土司」也在2023年，透過第一印象、視覺、嗅覺、味覺到質地口感，全面擄獲了世界超過200位一流美食專家的心，一舉拿下「ITI國際風味絕佳三星獎」。就是這樣強強聯手，讓餐桌上，一片美味土司、一杯醇濃鮮乳，成為家庭優質的日常風景。
不管是辛苦迎戰一整天工作的上班族，還是媽媽為全家人準備的暖心早餐，「瑞穗鮮乳土司」搭配「瑞穗鮮乳」的美味組合，將味蕾感受與生活推升到另一個層次，除了能同時補充充分的美味與營養，更兼具口感及滿足感，是品味優質生活的不二選擇。

▲瑞穗鮮乳土司與瑞穗鮮乳美味組合，是品味優質生活的不二選擇。ZZ（圖／品牌提供）
▲瑞穗鮮乳土司與瑞穗鮮乳美味組合，是品味優質生活的不二選擇。（圖／品牌提供）
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▲現在推出7-ELEVEN活動，瑞穗鮮乳土司與瑞穗鮮乳合購優惠，邀請一同美味應援。（圖／NOWnews攝）
▲現在推出7-ELEVEN活動，瑞穗鮮乳土司與瑞穗鮮乳合購優惠，邀請一同美味應援。（圖／NOWnews攝）
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