世界一流美食家按讚　超商「優質組合」美味熱銷中

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不只是瑞穗鮮乳，還有好吃的「瑞穗鮮乳土司」，由多位30年資歷以上的烘焙師傅組成團隊，從自製麵種的第一步驟開始就不馬虎，取自裸麥粉菌相培養的液種，在攝氏0到7度C的低溫環境中發酵熟成，再經過多程序的攪拌、發酵、整形、烘烤等，瑞穗鮮乳土司的終極麵糰這才大功告成。每一個階段都嚴格的控制時間、溫度以及濕度，最後把握土司濕潤度的黃金階段，進行切片、包裝鎖住美味，經過70小時的堅持努力，才能打造出片片香濃的「瑞穗鮮乳土司」。
而「瑞穗鮮乳土司」也在2023年，透過第一印象、視覺、嗅覺、味覺到質地口感，全面擄獲了世界超過200位一流美食專家的心，一舉拿下「ITI國際風味絕佳三星獎」。就是這樣強強聯手，讓餐桌上，一片美味土司、一杯醇濃鮮乳，成為家庭優質的日常風景。
不管是辛苦迎戰一整天工作的上班族，還是媽媽為全家人準備的暖心早餐，「瑞穗鮮乳土司」搭配「瑞穗鮮乳」的美味組合，將味蕾感受與生活推升到另一個層次，除了能同時補充充分的美味與營養，更兼具口感及滿足感，是品味優質生活的不二選擇。
現在推出7-ELEVEN合購活動，即日起~2024/04/02期間，購買瑞穗鮮乳土司或晨光嚴選土司與瑞穗鮮乳(1858ml)合購即省20元，另與瑞穗鮮乳或瑞穗極制(930ml)合購省10元。快到7-ELEVEN購買，全家大小及親朋好友一同美味應援。
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