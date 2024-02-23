「以馬體」貼文狂夾表情符號！網笑比晶晶體煩：根本Emoji暴發戶
以馬內利美語補習班在臉書上的貼文近期引發各界討論，讓「德州媽媽沒有崩潰」也忍不住在粉絲專頁發表關於教養看法，同時針對補習班貼文中夾雜著中文、英文和大量的「表情符號」，對於閱讀頗為干擾，被德州媽媽取名為「以馬體」，甚至親自示範在4行文字內塞入16個表情符號，文末還虧了一下是「emoji暴發戶逆」。該文引發網友共鳴，笑說「以馬體比晶晶體還煩」。
記者周淑萍/綜合報導
以馬內利補習班在臉書上的貼文，在文字內夾雜著大量的Emoji表情符號，讓臉書上擁有31萬追蹤的粉絲專頁「德州媽媽沒有崩潰」也發文表達看法，先是對於孩子教養分享自身的經驗和看法，最後還用「以馬體」致敬，短短四行文字就加入了16個表情符號，還虧是「emoji暴發戶逆」。
德州媽媽的發文引發熱議，吸引了超過1700次的分享，同時有逾800則留言，不少人討論教養問題，而「以馬體」也吸引大票網友回應，網友笑說「以馬文創造新文體，但看得頭好痛。」 而文章裡emoji密密麻麻，家中有孩童的媽媽提到「跟我兒子們在家具亂貼貼紙一樣啊」，吸引德州媽媽回覆「對，就是貼紙亂貼既視感」。
以馬體和之前夾雜英文的晶晶體，兩種文體都不易閱讀，網友就問哪一個文體比較可怕？有人提到「以馬體比晶晶體更令人煩躁」、「以馬體我真的不行耶！閱讀障礙更加深了」、「以馬體超越晶晶體」，還有人看到血壓都上升，直言「晶晶體out！新以馬體in」。