孫盛希表弟LEE消失2年！疫情關家裡超憂鬱 陷低潮還超自虐
R&B創作歌手LEE（孫王力）是歌手孫盛希的表弟，前年推出個人首張專輯《力》，時隔2年，孫王力將帶著全新創作回歸樂壇，首波主打〈難過嗎〉是來自他的另類問候，孫王力說：「大多人問候都會說『你好嗎』，但我覺得『難過嗎』是更深層的問候，不是批判或取笑的角度，而是用共感的心態關心，難過的情緒不用怕它或急著治癒它，我願意懂你的難過、陪著你難過。」他也提到，在推出第一張專輯後，陷入低潮，因此選擇暫時放下音樂，重拾生活。
記者吳雨婕／綜合報導
孫王力坦言2年前為了推出首張個人首張專輯《力》，埋頭工作、擺爛生活，把累積的能量與所學所感全心投入，滿腔熱血準備要在樂壇大展身手，卻因逢疫情處處限制，甚至無法自由出門，好好享受發出作品後的喜悅，一度關在家中關到快憂鬱症，發片後他又隨即投入下一張專輯的籌備，想推翻過去的自己，卻又發現不知道要寫什麼，種種瓶頸讓他深陷低潮，他轉念暫放音樂、重拾生活，在這過程中他不時自嗆自己「有很多事情要做，憑什麼難過？自己到底在難過尛」，沒想到意外發現「尛」這個字讀音近「嘛」，因而有了歌名〈難過嗎〉靈感，進而寫了這首歌。
對於低潮，孫王力有深刻的體悟，認為每個人總會有無法對人言語的低潮，因為當說出口時，聽者總會給予自己的意見或建議，試圖提供正能量或大事化小，但事實上「共感」才是最暖心的陪伴，他說：「難過的情緒會共存共感，在共感的世界裡沒有批判或取笑，並沒有要幫人療癒，但〈難過嗎〉這首歌可以告訴你，我願意懂你的心情，不用去怕它，我願意懂你的心情、不改變你的想法，陪你一起難過。」與其一句稀鬆平常的問候「你好嗎」，在這高壓且疏遠的現今社會，孫王力認為一句「你最近難過嗎？」更能拉近人與人的內心距離。
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