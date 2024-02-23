莊智淵怒吼！林昀儒驚天逆轉奧恰洛夫 中華男團3:0橫掃德國進4強
中華桌球男團在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽，今（23）日對上強敵德國，莊智淵、林昀儒、高承睿3位選手奮戰3點後，以3:0的比數強勢擊敗德國，確定打進4強。此役林昀儒和莊智淵都打到第5局才分出勝負，而高承睿也頂住壓力在第3點收官，3人都打出亮眼發揮，為我國爭取到重要一勝。
記者黃建霖/綜合報導
這一場比賽中華隊派出42歲的台灣「桌球教父」莊智淵扛第一點穩定軍心，第二點由主將林昀儒掛帥上陣，第三點則是由前一場對瑞典在關鍵第5點擊敗前世界冠軍法爾克（Mattias Falck）的小將高承睿擔當。
莊智淵第一點對上27歲的德國好手邱黨，雙方前4局戰成2:2平手，決勝第5局莊智淵頂住壓力一度領先5分、最終以11:9拿下，總比數3:2幫助中華隊先下一城。次局由林昀儒對上2屆奧運男單銅牌得主、35歲的名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），他先丟掉前2局，但很快做出修正，以3:2逆轉擊敗這位勁敵，幫助我國取得2:0領先。
第三點的高承睿對上同樣是老將的法蘭茲卡（Patrick Franziska），首局雙方就戰得膠著，法蘭茲卡在此局面有經驗優勢，以11:9先下一城。不過第2局小高就展現韌性，纏鬥到16:14和拿下扳平。第3局高承睿延續氣勢，再以11:9拿下聽牌，第4局再以11:9拿下，以3:1拿下比賽勝利。
中華男團上一戰擊敗瑞典、打進8強之後，已經確定取得巴黎奧運參賽資格，今天再勝德國， 下一戰將和法國來爭取冠軍戰門票。而另一組對戰組合將由中國和韓國進行交手。