世桌賽／林昀儒3:2大逆轉奧恰洛夫！自我鼓勵：相信我可以戰勝他
「沉默殺手」林昀儒上一戰擊敗「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregard），今（23）日再幫助中華桌球男團在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽上，以3:0橫掃強敵德國晉級4強，取得獎牌。林昀儒延續這屆賽會不斷上演的「逆轉秀」，在第2點以局數3:2戰勝強敵奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），幫助團隊聽牌。賽後林昀儒表示，雖然開局落後，但心態上一直很堅定，打到關鍵分時也相信自己可以戰勝對方。
記者黃建霖/綜合報導
林昀儒這場擔任第2點，面對2屆奧運男單銅牌得主、35歲的德國名將奧恰洛夫，他開局十分不順，被對方連拿2局，不過在第3局開始林昀儒加強自己多拍來回的穩定性，也更積極發球搶攻，奧恰洛夫逐漸體力不支、失誤增加，林昀儒在對拉中取得上風，連下3局拿下9:11、8:11、11:9、11:9、11:9幫助中華隊取得2:0領先。
談到這場比賽，林昀儒表示落後時能堅持穩住心態很重要，「上來是0:2，但分數都不是差很多，自己也沒想那麼多，就是一個球、一個球把這場比賽咬下來，非常開心可以拿下這場比賽。」
林昀儒說，比起技戰術，他覺得心態上的堅定，更重要一些，「打到關鍵分，我還是相信自己可以去戰勝他（奧恰洛夫）。」林昀儒和莊智淵能在前2點都拿下非常關鍵，也給了第3點的高承睿更多信心，後者坦言在團隊2:0時上去打，自己壓力沒有那麼大。
四強對上法國隊，若能獲勝將創下中華男團隊史最佳成績，林昀儒表示對手實力強勁，要將自身姿態擺低，去挑戰對方，一場一場地去拚下來。