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「桌球教父」莊智淵寶刀未老！明拚創歷史　霸氣挑戰歐洲第一法國

▲中華桌球男團在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽，以3:0的比數擊敗德國，老將莊智淵成為兩度在世錦賽奪牌的選手。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中華桌球男團在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽，以3:0的比數擊敗德國，老將莊智淵成為兩度在世錦賽奪牌的選手。（圖／特派記者陳云茹攝）

記者黃建霖/綜合報導

中華桌球男團今（23）日在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽，以3:0橫掃強敵德國晉級4強，台灣「桌球教父」莊智淵寶刀未老，在第一點擊敗邱黨、鼓舞士氣，帶領林昀儒和高承睿，強勢過關。莊智淵成為我國史上第一位兩度在世錦賽團體賽奪牌的選手，只要再擊敗法國就有望創造新歷史，賽後受訪時莊智淵表示，明天要用「挑戰者」心態去面對這一場賽事。

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42歲的台灣「桌球教父」莊智淵這一場賽事扛第一點穩定軍心，對上27歲的德國好手邱黨，前4局雙方不分軒輊，關鍵第5局老莊頂住壓力拿下，賽後他表示自己能穩住心態是贏球關鍵，也很開心能為我國拿下一點。

▲台灣「桌球教父」莊智淵。（圖／記者陳云茹攝）
▲台灣「桌球教父」莊智淵，明天將率隊與法國隊交手，爭取晉級男團決賽。（圖／記者陳云茹攝）
「過去和他（邱黨）打過一次，今天將心態和位置擺得比較好，拚得比較好，能拿下來很開心。」第5局一度被邱黨追到10:9，談起當時的情況，莊智淵說，「心態還好，看得比較開，該怎麼打、就怎麼打。」

中華男團殺進四強，這是繼2014年之後，暌違10年，中華隊再次於世錦賽團體賽打進4強，莊智淵也成為台灣唯一兩度世錦賽團體戰奪牌的選手。明天他還有機會挑戰擊敗法國，爭取中華男團史上首度晉級決賽。另外，莊智淵過去曾搭檔陳建安在世錦賽雙打項目奪金，也是我國單項至今唯一一金。

▲台灣「桌球教父」莊智淵。（圖／記者陳云茹攝）
▲42歲的台灣「桌球教父」莊智淵擊敗德國邱黨，為中華男團在八強戰淘汰德國。（圖／記者陳云茹攝）
德國過去6屆世錦賽有5屆拿到亞軍，是僅此於桌球霸主中國大陸的最強國家，這一次中華男團能以橫掃之姿擊敗這個強勁的對手，真的十分不容易。

對上世界排名第4的法國，莊智淵坦言對方實力強勁，要用挑戰者的心態去面對這一場關鍵的賽事，「確實，他們現在可能算是歐洲第一吧，我們還是去挑戰他們。」

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