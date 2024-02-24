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元宵節12禁忌曝光！別去剪頭髮、穿2色衣服　「不遵守恐衰整年」

▲一年一度的元宵節今（24）日登場，又被稱為「上元節」，是傳統重要節日之一，民間又稱「小過年」。（圖／李友欽提供）
▲一年一度的元宵節今（24）日登場，又被稱為「上元節」，是傳統重要節日之一，民間又稱「小過年」。（圖／李友欽提供）

記者張嘉哲/綜合報導

一年一度的元宵節今（24）日登場，又被稱為「上元節」，是每年的農曆正月十五，為農曆新年的第一個月圓，象徵春天的到來，民間又稱之為「小過年」，是傳統非常重要的節日。然而，命理師楊登嵙也提醒，元宵節跟過年相同都有不少禁忌，像是不要在當天剪頭髮或是穿黑白線條相間的衣服，這都會引來晦氣，導致整年運勢不佳！趕快來看看元宵節12大禁忌，讓今年一路順到底！

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禁忌1：不要吵架、打小孩
元宵節當日，是天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也儘量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

禁忌2：避免剪頭髮
因為頭髮諧音同「發」，元宵節這天不適合剪頭髮，免得把好運氣除掉了，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

▲原PO好奇「百元剪髮是不是很賺」，並透露「神級優勢」，貼文一出，也有內行人抖真相，直呼「一堆贏過髮廊」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲元宵節當天避免去剪頭髮，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。（示意圖／翻攝photoAC）
禁忌3：避免看醫生
除非病情突然加重或先前已經住院，否則元宵節看病有該年病痛連連之兆。

禁忌4：避免工具或設備損壞
元宵節當日是普天同慶的日子，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

禁忌5：避免到荒郊野外、墳地
身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

禁忌6：不要借錢給別人
元宵節當天應該要守運，最好不要借錢給別人，以免把今年好運氣借走。

▲包紅包使用新鈔有萬象更新之意！建議紅包都要放入新鈔，才能夠繼續新的一年財氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲元宵節忌諱借錢給別人，以免把今年好運氣借走。（圖/記者張嘉哲攝）
禁忌7：不要丟失財物
元宵節如果丟失財物，意味著自己沒有能力照顧好錢財，象徵一整年容易錯失好機會。

禁忌8：米缸不可見底
元宵節當天米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

禁忌9：不要殺生、見血
元宵節當日，切忌不要殺生、見血，否則，今年易引發破財及血光之災。

▲2023元宵節是2月5日，命理專家分享招財旺運法，也是祈求脫單好日子。（示意圖／Pixabay）
▲一年一度的元宵節今（24）日登場，又稱為「上元節」，是每年的農曆正月十五，為農曆新年的第一個月圓。（示意圖／Pixabay）
禁忌10：避免說髒話
元宵節當天應該避免爆粗口，否則今年容易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

禁忌11：衣服不要弄破
元宵節當日，應注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。

禁忌12：不要穿黑白相間的衣服
避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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