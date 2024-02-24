竊賊疑遭「警棍私刑」胰臟破裂亡！檢方調查3警涉案、1人遭收押
本月16日，屏東一名蔡姓男子因涉嫌竊盜遭逮捕，不料他卻在製作筆錄前，突然昏迷倒地不起，經送醫搶救仍宣告不治。事件發生後，屏東警分局介入調查，懷疑背後案情不單純，因此報請屏東地檢署指揮偵辦，經法醫相驗，發現蔡男胰臟破裂，經釐清後，發現是恆春分局建民派出所某詹姓員警，於壓制過程中，疑似持警棍重擊蔡男腹部，最終導致內臟破裂身亡，檢方複訊後，向法院聲押獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蔡男因涉嫌偷竊機車被逮，當時詹姓等3名員警到場處理，而蔡男疑似不願配合，遭3員警強力壓制後帶回派出所，未料蔡男卻在製作筆錄前，突然昏迷倒地不起，送醫搶救宣告不治。屏東縣警局介入調查，並調閱案發時的密錄器、監視器影像，發現3人於執法全程未打開密錄器，且詹姓員警疑似過當使用強制力，持警棍朝對方揮擊，本月22日，全案移送屏東地檢署偵辦。
檢方複訊時，訊問當天到場的3名員警，疑似動手的詹姓員警，堅決否認有執法過當行為，檢方訊後將另外2人請回，向法院聲押詹員獲准。對此，縣警局長戴台捷表示深痛心與遺憾，將依法報請詹員停職，所長記過一次並調整非主管職務、分局長則予連帶行政處分，另從重追究相關人員考核監督不周責任，也將持續強化員警各項執法專業與警風紀要求，並落實程序正義。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110