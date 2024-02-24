台股登萬九仍支撐不了新台幣！專家點出主因　不排除重演去年走勢

點亮未來能源新視野！大亞集團68週年能源藝術展前進台中

▲大亞集團《能源藝術展》，透過沉浸式影音表現大亞明日能源布局。（圖／大亞集團提供）
▲大亞集團《能源藝術展》，透過沉浸式影音表現大亞明日能源布局。（圖／大亞集團提供）

記者許若茵／台北報導

能源鏈領導品牌大亞集團邁入68週年，再度與曾獲德國紅點設計獎、義大利A Design Award銅獎等多項獎項的金工藝術家李昕精心呈現《能源藝術展》，繼台北、高雄場圓滿展出後，將於113年2月24日至113年3月3日於台中文化部文化資產園區藝文展覽館盛大推出，今（23）日舉行展覽開幕儀式。《能源藝術展》用藝術說故事，帶觀展者一覽從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的奇幻旅程，邀請台中市民看見生活中的能源鏈結。

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繼65週年線形藝術展，大亞集團再攜手金工藝術家李昕推出《能源藝術展》，透過沉浸式影音結合以銅線作為創作媒材的藝術裝置，引導參觀者感受前所未有的體驗。本次展覽運用大亞生產製造、同時象徵能源流動的銅線貫穿展場，規劃前導、主題及品牌等展區，以漆黑空間開場，當展品以微光閃爍輔以音樂旁白，75秒的前導體驗帶領觀者沉澱身心，開啟與明日能源的相遇，這裡便是展覽的起點。進入主題區，延伸前導區音訊，沉浸式影音體驗以「點」的概念出發，溝通大亞集團品牌主張「穩定的力量」。

藉由「線」鏈結生活場景，象徵能源運轉著一切可能，這是大亞對於能源轉換的承諾；當點連接成線，交織成「面」，大亞集團在你我看不見的地方，為這片土地完整明日能源的藍圖。隨後經過能源鏈長廊，透過以銅網絲構成鏈結概念的作品一同進入永續的旅程。品牌區則以模型呈現大亞集團從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理的能源鏈佈局，為台灣打造可靠、穩定的生活。

三年前大亞集團展出透明生活展，以台中為出發首站，大亞集團董事長沈尚弘表示：「大亞與台中緣分頗為深刻，三年後大亞再次將能源藝術展帶回台中。台中對於大亞的發展給予大力支持，台中捷運選擇使用大亞的低煙無毒電線，為市民提供了穩定且便捷的生活環境。大亞集團配合國家政策在大台中區開發100MW快速電能調解的儲能系統，預期為電網提供靈活能源調度與發電效率，大亞集團以最大產能優先提供345kV超高壓電纜配合台中電廠進行低碳轉型。」透過能源藝術展，期望讓台中市民更真切感受大亞作為能源鏈領導品牌的決心與布局。

在地經營逾68年，大亞集團由深耕電纜及漆包線的技術與開發，到成為能源串接的領導品牌，始終致力提供台灣社會和經濟穩定的力量。回顧2023年，大亞集團現有太陽能電廠總裝置容量已超過200MW，儲能系統總容量將達到36.5MW。大亞集團希望短期內在太陽能光電裝置達成500MW的建置量，並完成170MW儲能系統的擴增。大亞集團將持續積極深耕太陽能產業，並善盡企業社會責任推動環境、社會永續目標。

大亞集團68週年【Energy: Point, Line and Plane】能源藝術展

展覽日期：2024/02/24(六)-2024/03/03(日)

展覽時間：每日09:00-17:00(免費入場）

展覽地點：文化部文化資產園區 藝文展覽館 B03:CD館

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