點亮未來能源新視野！大亞集團68週年能源藝術展前進台中

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藉由「線」鏈結生活場景，象徵能源運轉著一切可能，這是大亞對於能源轉換的承諾；當點連接成線，交織成「面」，大亞集團在你我看不見的地方，為這片土地完整明日能源的藍圖。隨後經過能源鏈長廊，透過以銅網絲構成鏈結概念的作品一同進入永續的旅程。品牌區則以模型呈現大亞集團從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理的能源鏈佈局，為台灣打造可靠、穩定的生活。
三年前大亞集團展出透明生活展，以台中為出發首站，大亞集團董事長沈尚弘表示：「大亞與台中緣分頗為深刻，三年後大亞再次將能源藝術展帶回台中。台中對於大亞的發展給予大力支持，台中捷運選擇使用大亞的低煙無毒電線，為市民提供了穩定且便捷的生活環境。大亞集團配合國家政策在大台中區開發100MW快速電能調解的儲能系統，預期為電網提供靈活能源調度與發電效率，大亞集團以最大產能優先提供345kV超高壓電纜配合台中電廠進行低碳轉型。」透過能源藝術展，期望讓台中市民更真切感受大亞作為能源鏈領導品牌的決心與布局。
在地經營逾68年，大亞集團由深耕電纜及漆包線的技術與開發，到成為能源串接的領導品牌，始終致力提供台灣社會和經濟穩定的力量。回顧2023年，大亞集團現有太陽能電廠總裝置容量已超過200MW，儲能系統總容量將達到36.5MW。大亞集團希望短期內在太陽能光電裝置達成500MW的建置量，並完成170MW儲能系統的擴增。大亞集團將持續積極深耕太陽能產業，並善盡企業社會責任推動環境、社會永續目標。
大亞集團68週年【Energy: Point, Line and Plane】能源藝術展
展覽日期：2024/02/24(六)-2024/03/03(日)
展覽時間：每日09:00-17:00(免費入場）
展覽地點：文化部文化資產園區 藝文展覽館 B03:CD館