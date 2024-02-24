台南學甲驚傳命案！前里長遭利刃猛刺身亡 兇嫌犯案1小時後落網
本月22日，台南市學甲區三慶里前里長、現年68歲的李坤明，於開車途中遭人攔下發生爭吵，慘遭對方持刀刺傷，送醫搶救傷重不治。學甲警分局獲報後展開追查，循線查出涉案兇嫌為61歲的當地里民郭姓男子，其於案發1小時之後被警方逮捕，訊後依殺人罪嫌，移送台南地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，李坤明為當地的虱目魚養殖大戶，過去曾任學甲鎮新芳里里長，里鄰合併、台南升格直轄市後，又擔任過第一屆學甲區三慶里長，目前是三慶里新芳慶安宮主委。而涉案的郭男，平時獨居靠打零工維生，疑似曾幫李男工作，因此警方不排除是金錢糾紛引來殺機。
案發當天下午5時許，李坤明駕駛小貨車，行經新芳慶安宮附近路口，被騎乘機車的郭男攔下，雙方爆發激烈口角，之後郭男從置物箱內拿出一把牛排刀，朝李的左胸、左肩、左腹股溝狂刺，最後李男因失血過多，傷重送醫不治。
案件發生後引發里民恐慌，郭男行兇後逃回家中，被警方循線逮捕到案，並查扣作案用的兇刀，警訊時，郭男坦承犯行，但詳細動機與案發經過，還需檢警進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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