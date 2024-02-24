南京火災15死44傷！疑電動車起火釀禍　有人「摸黑爬30層樓」逃命

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報導指出，火災發生時絕大多數的住戶都在熟睡，1名住在6號樓2單元30樓、已經懷孕8個月的祁姓女子回憶，睡夢中聽到樓下有人大喊「著火了」，伴侶先行起來查看狀況， 一打開臥室門，就發現客廳裡已經濃煙密布，立刻將她叫醒。
起初，夫妻倆因為不知道具體著火點在哪一層，也不敢輕舉妄動，可是後來飄進家裡的煙越來越多，客廳裡漸漸被濃煙填滿，什麼都看不清楚了，嚇得她們趕緊把枕套打濕，摀著口鼻，套上羽絨服、穿著拖鞋，靠著手機照明，一路從30層樓往下摸黑逃命。
還有同樣住在6號樓的居民聲稱，火從1樓開始燒，他住在2樓，跑下來的時候樓下還沒有人，他邊打電話報警，發現火勢蔓延的很快，不少人都提到是1樓架空層最先起火，因此也有人猜測，是架空層的電動車引發火災。祁姓女子透露，小區內電動車確實很多，而且比較集中，每棟樓下都會停很多電動車，6號樓1樓架空層，正是該棟居民停放電動車的地方。
報導也提到，這並不是該小區第1次發生火災，之前已經有過2次，居民曾表達對於電動車停放「太多、太密」，卻又缺乏必要消防設備的擔憂，相關部門也曾表示要安裝滅火器、噴淋等消防設備，但不知何故沒有下文。
事故後，南京市委會市政府成立火災處置緊急指揮部，516名居民安置到5間賓館。江蘇省政府也成立調查小組，正深入調查火災原因和責任，對失職塞責人員嚴肅追責。