海巡署買密錄器卻因「中國製」棄用 黃揚明：一台7000元的高價品
海巡署在金廈水域執法，造成中國漁船翻覆，2漁民死亡，外界質疑海巡署為何沒有錄影？國民黨立委陳玉珍昨說，海巡署過去曾購足基層人員密錄器，但因政府禁用「中國製」產品，因此全數被禁用，才導致有3,061具的缺口。資深媒體人黃揚明也補充，海巡署採購的密錄器是高檔貨，能防塵防水。
記者何哲欣／台北報導
黃揚明在臉書說，海巡署2020年公布的新版制服新聞照片，當時海巡人員身上別的密錄器上有「V2HD」字樣，比對後應是「攝錄王 V2HD 警用小型密錄器」這款密錄器，這款密錄器的產地，確實是「中國」，不過價位其實是密錄器中相對高的，定價6,980元，主因應該是有IP68等級的防水防塵功能。
黃揚明說，相較其他警察機關採購的密錄器價位，通常都在2千多元到5千元不等，例如台北市警局去年採購的密錄器每具單價為4,850元，但也被爆料天線模組零組件是中國製造的爭議。
黃揚明說，這兩天行政院允諾用第二預備金花費2,160萬元，為海巡署採購3,061具密錄器，平均每具預算單價約7,000元，可見海巡署這筆款項就是以之前採購這款密錄器價位來概算。花2,160萬元採購密錄器並不多，比起數位發展部今年光是出國出差預算就有超過3千萬來說，真的是小錢而已。