莊智淵怒吼！林昀儒驚天逆轉奧恰洛夫　中華男團3:0橫掃德國進4強

影／林承飛3分彈棒打大津亮介！陳冠宇先發出賽 樂天4:11不敵軟銀

▲樂天桃猿游擊手林承飛在首局就棒打軟銀強投大津亮介，率隊先馳得點。（圖／取自樂天桃猿臉書粉絲專頁）
▲樂天桃猿游擊手林承飛在首局就棒打軟銀強投大津亮介，率隊先馳得點。（圖／取自樂天桃猿臉書粉絲專頁）

記者陳品翔/綜合報導

中華職棒樂天桃猿今（24）日在日本宮崎迎戰日職軟銀鷹隊，雙方都推派全一軍陣容應戰，本場比賽樂天桃猿推派陳冠宇先發，軟銀則派出年輕強投大津亮介，樂天在首局就展現搶勝企圖，林承飛成功棒打大津亮介，擊出一發石破天驚的3分彈，率樂天先馳得點，但隨後樂天投手群無法有效壓制軟銀的豪華打線，最終就以4:11敗下陣來。

樂天桃猿首局就展現出中職最強悍的打線威力，林立、梁家榮都擊出安打上壘，輪到林承飛時，他成功鎖定大津亮介的速球，將球扛出左外野大牆，幫助樂天在開賽就取得3:0領先，這發全壘打也讓不少在場球迷感到驚嘆。

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大津亮介現年僅25歲，是軟銀在2022年選秀的第2指名，也是軟銀相當看重的一名新生代好手，去年賽季總計出賽46場，戰績2勝0敗，拿下13次中繼成功，防禦率僅2.43。


至於樂天今天的先發投手陳冠宇，首局雖然被周東佑京、今宮健太敲安上壘，但隨後成功解決重砲柳田悠岐，再讓山川穗高擊出雙殺打，沒有丟掉分數，第2局陳冠宇續投，雖被近藤健介、洋砲Adam Walker接連敲安失掉1分，但最終仍解決掉栗原陵矢，合計投了2局僅掉1分。

但隨後接手投球的陳克羿，本場比賽狀況不盡理想，主投3局狂失8分，包括被剛自西武獅轉戰軟銀的山川穗高，擊出轉隊後的首轟，他鎖定一顆失投的變化球，狠狠地將球扛出左外野，是一發超大號的全壘打，回到休息室後，山川穗高也做出他的招牌慶祝動作，率領球隊在第3局猛灌5分，接下來2局軟銀再靠著凌厲攻勢攻下3分，陳克羿總計丟掉8分，也被豪華的軟銀打線震撼教育。


樂天首局靠著林承飛的3分炮得分之後，直到8局上，才又靠廖健富高飛犧牲打攻下1分，最終以7分差落敗。

明天樂天將對上歐力士，將推派洋投威能帝、鈴木駿輔雙先發，而這次交流賽也是威能帝人生當中第一次踏上日本國土，他也希望能夠在交流賽上有好表現。

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