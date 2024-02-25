李國毅3年拚2胎「老婆很強壯」　曝人父心聲：好日子沒了

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從事舞者工作的橘子算是半個圈內人，直至懷孕3個月都還擔任羅志祥巡迴演唱會的舞者，直到演唱會告一段落，才在家休養安胎，即使預產期在春天，大腹便便的橘子新年照樣陪著李國毅跟夫家、娘家到處聚會，李國毅也分享道：「她很健康、很強壯，不太需要擔心，很謝謝她把自己照顧得很好，只是我們會互相鼓勵對方，『好日子要沒囉，好好珍惜現在可以睡飽的時候。』」
李國毅學京劇9個月 老婆幫忙調教柔軟身段
近期李國毅忙著宣傳新作《商魂》，這部戲改編自企業家林燈真實故事，將50年代台灣水泥民營化的經營大戰搬上螢光幕，他飾演入贅新竹大家族的駙馬爺，還有粉墨登場唱京劇的場景，他事前花9個月學京劇，登台前化妝就耗時4小時，連老婆橘子都兼當身段老師，在家幫他特訓。
李國毅以前是體院生，但他苦惱笑說：「我快40歲了，本身肢體又有點障礙，不太會跳舞，自己太太是科班出身，在家陪我反覆練習，就為了不想下次上課被（京劇）老師罵。」對於最後重頭戲呈現的「女紅妝」，導演洪子鵬直說很漂亮，李國毅也坦承：「其實我有偷偷自拍。」美到自己都忍不住收藏起來。
遭周曉涵踩臉羞辱 李國毅心癢癢：我是M
因為這個角色出身低微，對千金老婆周曉涵外遇日本情夫市原隼人忍氣吞聲，也為了找盟友跟企業家傅孟柏搶股分，接近好男色的地方仕紳喜翔，算是李國毅最「逆來順受」的一次演出，但是李國毅反而很喜歡周曉涵羞辱他的「女王」樣，比方說被周曉涵用腳踩臉，他還鼓勵對手放馬過來：「不要擔心，我不會痛的。」自嘲：「她好有魅力喔，我是M嗎？」
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