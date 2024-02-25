沈玉琳曾只剩5000元！靠「房屋存摺」變上億製作人　致富方法公開

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沈玉琳當年考上世新專科廣電科（現為世新大學），課餘時間到處打工，擺攤賣皮帶、水果、糖炒栗子或唱片，後來遇到製作人黃義雄、李典勇等貴人，領他進入電視圈，接連做出《台灣紅不讓》、《少年兵團 旗開得勝》、《分手擂台》等代表作節目，沈玉琳才從月入2萬的小助理晉升收入25萬的製作人，一心想當老闆的他曾經說：「我要當下棋的人，不要當棋子！」
投資房產是致富之道 助他和家人撐過負債低潮
對沈玉琳而言，投資房產是他的理財、存錢和致富之道，因為學生時期住過陰暗的地下室，立志以後賺錢要買屬於自己的房子，約10多年前，他面臨公司倒閉，負債近3000多萬元，已經成家的沈玉琳將80坪房產賣掉變現才撐過低潮，後來轉型藝人接通告，有錢就賺，很珍惜所有工作機會。
買屋又賣屋 「房屋存摺」數字悄悄破億
走紅後，沈玉琳月收入最高超過300萬元，便分別買下內湖、五股兩間50坪、400多萬元的房子，幾年後脫手小賺10萬元，因此又在八德路段購入近1000萬元的物件，3年後以翻倍的價格賣掉，過去25年來，他陸續買過7間房，賣掉其中4間，讓「房屋存摺」裡的數字悄悄破億。
把房子當水泥存摺 最好的保本投資
沈玉琳分享自己的理財心法，「球來就打，錢來就幹」、「把房子當水泥存摺，若有增值就是利息」，且只要房子狀況好，遇到危機時就是救命丸，房產絕對是最好的保本投資，而不熟悉的理財工具或商品一律不碰。
針對沈玉琳的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她表示：「玉琳哥乍看之下不善理財，但他絕不碰股票和基金才是高招，因為他知道自己沒時間做功課，寧可當主持界的長青樹，賺得更多更久，『存房子』特別適合收入高低起伏大的演藝圈。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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