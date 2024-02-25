2023年全球「最佳機場」出爐！桃園機場竟排前9名　隱藏神服務曝

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🛫商務客認證！2023年世界最佳機場前10名
第1名：越南－內排國際機場（6.8分）
第2名：新加坡－樟宜機場奪得（6.63分）
第3名：香港－國際機場（6.48分）
第4名：卡達－哈馬德國際機場（6.44分）
第5名：芬蘭－赫爾辛基－萬塔機場（6.36分）
第6名：日本－成田國際機場（6.23分）
第7名：日本－東京羽田機場（5.83分）
第8名：印度－邦加羅爾國際機場（5.56分）
第9名：台灣－桃園國際機場（5.29分）
第10名：印度－賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場（5.22分）
🛬商務客不愛！2023年世界最差機場前10名
第1名：比利時－布魯塞爾南機場（1.20分）
第2名：德國－柏林布蘭登堡機場（1.56分）
第3名：英國－里茲布拉福國際機場（1.57分）
第4名：美國－勞德岱堡 好萊塢國際機場（1.64分）
第5名：英國－曼徹斯特機場（1.68分）
第6名：英國－倫敦魯頓機場（1.69分）
第6名：科威特－科威特國際機場（1.69分）
第8名：英國－東密德蘭機場（1.70分）
第9名：英國－倫敦斯坦斯特德機場（1.71分）
第10名：美國－紐華克自由國際機場（1.73分）
不過上述調查，終究僅是「商務客」階層之觀點，因為根據專職評比航空公司的英國機場顧問公司SKYTRAX調查的「2023 年世界 100 大機場」評比，兩者調查結果完全不同，SKYTRAX的第一名是由新加坡樟宜機場奪得，而《BusinessFinancing》報告內的第1的越南內排國際機場，則在SKYTRAX榜單中在前100名內未出現。此外，《BusinessFinancing》將台灣桃園機場評選為2023年全球最好的機場第9名，但是在SKYTRAX榜單中，桃機的排名僅在82名。
但是桃園機場從去年起就推出「24小時免費機場體驗區」這格隱藏版新服務，體驗區位於第一航廈4樓、環亞機場貴賓室旁，提供給搭乘長途、紅眼航班需要梳洗歇息的旅客，不但免費哺集乳室、淋浴室（早上6點至晚間10點開放，需自備沐浴用品、毛巾），現場還有長桌區、個人沙發區、長型沙發區，無論是要休憩放空或是辦公都有座位可利用，免費USB插座可拿來為電腦、手機充電，也堪稱旅客一大福音。