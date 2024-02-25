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2023年全球「最佳機場」出爐！桃園機場竟排前9名　隱藏神服務曝

▲以商務客為主要調查客群評選出2023年最佳與最差的國際機場，結果我國的桃園國際機場，竟位列最佳區的第九名。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲以商務客為主要調查客群評選出2023年最佳與最差的國際機場，結果我國的桃園國際機場，竟位列最佳區的第九名。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者潘毅／綜合報導

對於許多商務客來說，因為工作關係需要飛往世界各地，已經是家常便飯，因此對於機場的各種服務也會特別觀察講究。近期就有一份調查報告，以商務客為主要調查客群評選出2023年最佳與最差的國際機場，結果我國的桃園國際機場，竟位列最佳區的第九名，第一名更是由越南的內排機場奪下。

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▲越南內排機場。（圖／取自Google地標）
▲「商務旅客」民調結果認為，2023年「世界上最佳」是越南內排機場。（圖／取自Google地標）
英國財經媒體《BusinessFinancing》針對「商務旅客」進行民調研究，評選出這層級客人認為2023年度「世界上最佳」與「世界上最差」的機場，調查結果顯示，前20名機場就有14個位於亞洲以及中東，其餘分布在歐洲各國，而美國則只有芝加哥中途國際機場入選，位列19名。該文作者Ian Wright更吐槽：「（這份調查中）英國沒有頂級機場，但我們會在最差的部份看到很多」。

▲《BusinessFinancing》匯集商務客的意見與評分後，列出2023年全球最佳機場。（圖／取自BusinessFinancing網站）
▲《BusinessFinancing》匯集商務客的意見與評分後，列出2023年全球最佳機場。（圖／取自BusinessFinancing網站）
🛫商務客認證！2023年世界最佳機場前10名
第1名：越南－內排國際機場（6.8分）
第2名：新加坡－樟宜機場奪得（6.63分）
第3名：香港－國際機場（6.48分）
第4名：卡達－哈馬德國際機場（6.44分）
第5名：芬蘭－赫爾辛基－萬塔機場（6.36分）
第6名：日本－成田國際機場（6.23分）
第7名：日本－東京羽田機場（5.83分）
第8名：印度－邦加羅爾國際機場（5.56分）
第9名：台灣－桃園國際機場（5.29分）
第10名：印度－賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場（5.22分）

▲《BusinessFinancing》匯集商務客的意見與評分後，列出2023年全球最差機場。（圖／取自BusinessFinancing網站）
▲《BusinessFinancing》匯集商務客的意見與評分後，列出2023年全球最差機場。（圖／取自BusinessFinancing網站）
🛬商務客不愛！2023年世界最差機場前10名
第1名：比利時－布魯塞爾南機場（1.20分）
第2名：德國－柏林布蘭登堡機場（1.56分）
第3名：英國－里茲布拉福國際機場（1.57分）
第4名：美國－勞德岱堡 好萊塢國際機場（1.64分）
第5名：英國－曼徹斯特機場（1.68分）
第6名：英國－倫敦魯頓機場（1.69分）
第6名：科威特－科威特國際機場（1.69分）
第8名：英國－東密德蘭機場（1.70分）
第9名：英國－倫敦斯坦斯特德機場（1.71分）
第10名：美國－紐華克自由國際機場（1.73分）

▲跨境旅遊逐步復甦之際，具有區域航空樞紐地位的新加坡樟宜機場2022年客流量強力回升，位居亞太之冠。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡樟宜機場在兩份榜單中都有不錯排名，更是全球旅客討論最佳機場時，常出現的常客。（圖／美聯社／達志影像）
不過上述調查，終究僅是「商務客」階層之觀點，因為根據專職評比航空公司的英國機場顧問公司SKYTRAX調查的「2023 年世界 100 大機場」評比，兩者調查結果完全不同，SKYTRAX的第一名是由新加坡樟宜機場奪得，而《BusinessFinancing》報告內的第1的越南內排國際機場，則在SKYTRAX榜單中在前100名內未出現。此外，《BusinessFinancing》將台灣桃園機場評選為2023年全球最好的機場第9名，但是在SKYTRAX榜單中，桃機的排名僅在82名。

▲桃園機場在去年推出「24小時免費機場體驗區」，搭乘長途、紅眼航班需要梳洗歇息的旅客沐浴、充電。（圖／取自桃園機場臉書）
▲桃園機場在去年推出「24小時免費機場體驗區」，搭乘長途、紅眼航班需要梳洗歇息的旅客沐浴、充電。（圖／取自桃園機場臉書）
但是桃園機場從去年起就推出「24小時免費機場體驗區」這格隱藏版新服務，體驗區位於第一航廈4樓、環亞機場貴賓室旁，提供給搭乘長途、紅眼航班需要梳洗歇息的旅客，不但免費哺集乳室、淋浴室（早上6點至晚間10點開放，需自備沐浴用品、毛巾），現場還有長桌區、個人沙發區、長型沙發區，無論是要休憩放空或是辦公都有座位可利用，免費USB插座可拿來為電腦、手機充電，也堪稱旅客一大福音。

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