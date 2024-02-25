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柯震東曬手上戒指脫口「我已婚了」　留言區狂標記一帳號：是妳嗎

▲柯震東曬出手上戒指自爆「我已婚了」，留言區瘋猜對象狂標記一帳號。（圖／資料照）
▲柯震東曬出手上戒指自爆「我已婚了」，留言區瘋猜對象狂標記一帳號。（圖／資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人柯震東日前被拍到和安心亞在酒吧內牽手，事後他解釋是怕人太多朋友不見才會如此，澄清兩人關係。近日，柯震東迷上日本漫畫《葬送的芙莉蓮》，連IG大頭貼也換成主角芙莉蓮的圖片，昨晚他在Threads自爆「我已婚了」，並曬出與芙莉蓮同款婚戒，留言區狂標記實況主蒂蒂帳號，不少人以為對象是她。

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▲柯震東在Threads和粉絲互動熱絡。（圖／柯震東臉書）
▲柯震東在Threads和粉絲互動熱絡。（圖／柯震東臉書）
柯震東1月曾透露自己愛上漫畫《葬送的芙莉蓮》，為此發布多篇文章。近日熱愛在Threads發布廢文的他，昨日寫上「我已婚了！」附上多張《葬送的芙莉蓮》的劇照，還秀出自己有跟劇中一樣的戒指，粉絲也趕緊附和，「謝謝各位的祝福，秒換頭貼」、「這是我們的求婚現場照，害羞死了」、「禮拜一後女生菜市場名第一名直接變成芙莉蓮」、「拔下來就離婚了」、「？不是跟我嗎。」

▲柯震東迷上日本漫畫《葬送的芙莉蓮》，還去買與劇中同款戒指。（圖／柯震東Threads）
▲柯震東迷上日本漫畫《葬送的芙莉蓮》，還去買與劇中同款戒指。（圖／柯震東Threads）
此外，有不少人標記實況主蒂蒂的帳號，認為柯震東另一半身分應該是她，加上日前蒂蒂才曬出兩人合照寫上「老公不是很開心大家誤會他變心」。事實上，蒂蒂是柯震東的粉絲，常在社群上表達他的愛，有次柯震東開直播，蒂蒂終於被邀請，網友都羨慕她是追星界第一名，兩人也因此成為朋友。面對不知情的網友留言「柯什麼時候有女朋友了？我真的震驚到」，柯震東也在底下留言否認，「她不是…」

▲實況主蒂蒂（左）是柯震東的粉絲。（圖／蒂蒂Threads）
▲實況主蒂蒂（左）是柯震東的粉絲。（圖／蒂蒂Threads）
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