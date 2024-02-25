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宇宙人小玉許願「女兒跟德德成親」！小巨蛋演唱會加場條件曝光了

▲宇宙人主唱小玉笑談日前和德德的爸爸鄭運鵬互動，還希望未來女兒能跟德德成親，同時也曝光4月小巨蛋演唱會加場的條件。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲宇宙人主唱小玉笑談日前和德德的爸爸鄭運鵬互動，還希望未來女兒能跟德德成親，同時也曝光4月小巨蛋演唱會加場的條件。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

宇宙人主唱小玉，因日前在社群平台threads上開玩笑表示，因為「德德」太帥了看不順眼，還許願未來女兒能跟德德成親，結果意外釣出鄭運鵬留言回應，一搭一唱成為話題。今（25）日宇宙人現身北市大佳河濱公園開唱，替現場的跑者、歌迷們加油打氣，不僅笑談當下互動心情，同時也曝光4月小巨蛋演唱會加場的條件。

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宇宙人不畏13度低溫寒風現身開唱，帶來好幾首夯曲炒熱氣氛，現場也湧入上千位歌迷一起嗨跳狂歡。談到即將在3月3日開賣的小巨蛋20周年演唱會，3人充滿信心，強調屆時神祕嘉賓，「絕對比過去所有演唱會人數高上非常非常多！」而且有男有女，就連自己都非常期待。至於會不會加場？阿奎則喊話，如果第一場順利搶空的話，當然是會加開第二場。

▲宇宙人（圖／記者吳翊緁攝影）
▲宇宙人現身開唱，歌迷們嗨到狂跳，氣氛相當熱鬧。（圖／記者吳翊緁攝影）
由於小玉日前在社群平台threads分享對酸民文化的看法，還在文末寫下「我最看不順眼的就是德德，太帥了！」意外釣出老爸鄭運鵬的留言回應，「請教玉哥，對鄭運鵬的兒子是哪裡不順眼？」結果小玉還笑回，「回親家公，未來小女將與德德成親，那是萬般不捨...」對話互動掀起熱議。

小玉今受訪笑說，剛好最近大家都在流行德德，只好用一個比較不嚴肅的話題平緩氣氛，「釣到本人爸爸滿驚喜的！」被問到覺得自己比較帥，還是德德？小玉、方Q、阿奎異口同聲，「當然他比較帥啊！」小玉也補充，「網路上大家都在認岳父，我的年紀偏尷尬，我總不能亂認人家，只好用我未來小女！」

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▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲阿奎（右一）希望第一場票房搶光，屆時就會加開第二場演出。左起為方Q、小玉。（圖／記者吳翊緁攝影）

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